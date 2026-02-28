Madeira regista 2.574 óbitos de residentes em 2024

A Madeira registou 2.574 óbitos de residentes em 2024, dos quais 677 foram motivados por tumores malignos, que se tornaram, pela primeira vez, a principal causa de morte na região autónoma, indicou a Direção Regional de Estatística (DREM).

De acordo com dados divulgados na sexta-feira, o total de óbitos em 2024 na Madeira foi inferior em 7,8% face ao ano anterior, sendo que 1.206 eram do sexo masculino (46,9%) e 1.368 do sexo feminino (53,1%). .

"A relação de masculinidade ao óbito foi igual a 88,2, o que significa que ocorreram 88,2 óbitos masculinos por cada 100 óbitos femininos. Em Portugal esta relação foi muito mais elevada, atingindo 99,8", refere a DREM. .

A autoridade regional de estatística adianta que, no ano em análise, a taxa de mortalidade na região autónoma foi de 997,5 óbitos por 100 mil habitantes, um valor inferior ao observado a nível nacional (1.107,1). .

No contexto regional, a taxa nas mulheres (1.006,3) foi superior à dos homens (987,7).

Os dados apontam que a mortalidade por "tumores malignos" constituiu a principal causa de morte entre os residentes da região autónoma em 2024, contabilizando-se 677 óbitos, um aumento de 4,3% face a 2023. .

Este valor corresponde a uma taxa de 262,4 óbitos por 100 mil habitantes, superior ao registado no ano anterior (254,2).

A DREM indica que morte por "neoplasia maligna do cólon, reto e ânus" constituiu a principal causa de morte (92 óbitos; 35,7 óbitos por 100 mil habitantes), seguida da "neoplasia maligna da traqueia, brônquios e pulmão" (86 óbitos; 33,3 óbitos por 100 mil habitantes).

As "doenças do aparelho circulatório" constituíram a segunda causa básica de morte, totalizando 642 óbitos (-10,8% face a 2023), correspondendo a uma taxa de mortalidade de 248,8 óbitos por 100 mil habitantes, inferior à registada no ano anterior (282,0).

As mortes causadas por "doenças do aparelho respiratório" foram a terceira causa básica de morte, apresentando 386 óbitos na região, menos 8,5% do que em 2023. .

A taxa de mortalidade correspondente foi de 149,6 óbitos por 100 mil habitantes, também inferior à do ano precedente (165,3).

Em 2024, foram registados 21 óbitos por covid-19 na Região Autónoma da Madeira, menos 20 que em 2023, correspondendo a uma taxa de 8,1 óbitos por 100 mil habitantes. .