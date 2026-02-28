Marcelo apela à união e ao reforço das Forças Armadas na despedida militar em Braga

O Presidente da República deixou este sábado um forte apelo à união nacional e ao reforço das Forças Armadas, num contexto internacional que classificou como “mais perigoso e mais instável”.

“Neste dia em que o mundo está mais perigoso, mais instável, mais seduzido pelo imediato do que pelo duradouro, pelos interesses do que pelos valores, Portugal resiste, como sempre resistiu e resistirá”, afirmou o Chefe de Estado, sublinhando que o país se prepara para ter, dentro de dias, “um Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas com o maior apoio popular de sempre, desde que há voto livre no nosso país”.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava na Cerimónia Militar de despedida das Forças Armadas, realizada em Braga.



Numa declaração marcada por referências à coesão nacional, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à continuidade do espírito de união vivido na última década. “Unamo-nos como nos unimos nos últimos dez anos. Unamo-nos ainda mais, nós todos, em torno dele. Forças Armadas, nós portugueses, nós a caminho de 900 anos que outros nunca conheceram ou ainda não conheceram. Tudo por Portugal”, declarou.

O Presidente da República enquadrou também o papel de Portugal num cenário internacional marcado por conflitos e tensões geopolíticas.

“Num cenário internacional, sabemo-lo ainda hoje, marcado por conflitos, como a Ucrânia, ou em regiões como o Próximo e Médio Oriente, onde a paz é frágil, Portugal tem sabido posicionar-se ao lado dos princípios que sempre nos guiaram”, disse, enumerando a defesa da soberania, da independência, da integridade territorial, da liberdade, do direito internacional e da dignidade humana.

Marcelo destacou que as exigências colocadas ao país são crescentes. “As responsabilidades foram, são e continuarão a ser muitas. Os compromissos foram, são e continuarão a ser maiores. Os desafios foram, são e continuarão a ser infinitos”, afirmou, deixando uma mensagem clara sobre a importância do poder militar: “Se queremos ser uma grande pátria, temos de ter umas grandes forças armadas, umas fortes forças armadas. Só assim seremos um forte Portugal”.

No plano interno, o Chefe de Estado salientou que o investimento nas Forças Armadas tem vindo a aumentar ao longo dos últimos dez anos, reconhecendo que o país enfrenta agora “uma corrida contra o tempo” para o reforçar. O processo de modernização e aquisição de meios navais, terrestres e aéreos “está em curso”, impulsionado pelos compromissos internacionais, mas também pela liderança das chefias militares, pela compreensão do Ministro da Defesa Nacional e pelo apoio do Primeiro-Ministro.

Ainda assim, deixou um aviso claro quanto às prioridades. “O caminho ainda é longo, mas é fulcral centrar dentro dos recursos os mais importantes, que são as mulheres e os homens, os recursos humanos das Forças Armadas”, afirmou, sublinhando que sem efetivos não é possível operar, treinar novos meios nem constituir capacidades.

“Sem recursos humanos não há Forças Armadas”, concluiu o Presidente da República, reiterando que só com Forças Armadas fortes será possível garantir um Portugal forte, capaz de contribuir para a paz e a segurança.