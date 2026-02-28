Ministério da Saúde marca reunião com autarcas sobre fecho de urgência obstétrica do Barreiro

O executivo municipal alerta que a estratégia do Ministério põe em causa a segurança de quem nasce e vive na região, representando um retrocesso face ao diálogo que existia com a tutela anterior.

Segundo a autarquia da Moita, no distrito de Setúbal, "a posição dos municípios é intransigente e mantém-se fiel ao que foi definido em 2025", ou seja "a não aceitação do encerramento das urgências de obstetrícia do Hospital do Barreiro".

"Após dois anos de insistência contínua e sucessivos adiamentos por parte da tutela, o Ministério da Saúde confirmou finalmente a marcação de uma reunião com os municípios da Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete. O encontro terá lugar no próximo dia 10 de março, às 16h30", refere.

A informação foi avançada em comunicado pelo autarca da Moita, Carlos Albino, indicando que o encontro realizar-se-á no dia 10 de março.

O Ministério da Saúde marcou uma reunião com os presidentes dos municípios da Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete, após dois anos de insistência dos autarcas, para discutir o encerramento da urgência de obstetrícia do hospital do Barreiro.

"Esta reunião chega tarde. Não aceitamos retrocessos nem a quebra de compromissos que coloquem em risco a nossa população. Sabemos quais são as nossas responsabilidades, mas não esquecemos as de quem governa o país", afirmou o presidente da Câmara Municipal da Moita durante a Assembleia Municipal que decorreu na noite de sexta-feira.

Ainda segundo o autarca da Moita, os nove presidentes dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal (Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Setúbal, Sesimbra, Palmela e Alcochete) reúnem-se na manhã deste sábado, de emergência, "para definir uma resposta unida a uma questão que ultrapassa fronteiras municipais e afeta toda a população do distrito".

A ministra da Saúde anunciou na terça-feira, no parlamento, que a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai encerrar, no âmbito da entrada em funcionamento em março da nova urgência regional para a Península de Setúbal.

Ana Paula Martins salientou ainda que o encerramento da urgência do Barreiro não significa que o serviço de obstetrícia e ginecologia, que tem "áreas altamente" diferenciadas, "deixe de fazer o seu trabalho e que deixem de se realizar partos programados" nesse hospital.

"Vão continuar a nascer bebés no Barreiro, obviamente. Nem todos os partos são em urgência", realçou a ministra.

A urgência regional de obstetrícia e ginecologia da Península de Setúbal vai funcionar no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com a ministra a prever que possa entrar em funcionamento em março, e será criada uma segunda urgência desse tipo envolvendo as unidades locais de saúde de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo.

O Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) é uma das unidades que integra a Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho e tem como área de influência direta os concelhos de Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, todos no distrito de Setúbal.

Segundo estatísticas da Pordata, os quatro concelhos têm atualmente 232.604 habitantes e a população da região da Península de Setúbal, segundo dados de 2023 do Instituto Nacional de Estatística (INE), é uma das mais populosas do país, com 834.599 habitantes distribuídos por nove concelhos (Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Setúbal, Sesimbra e Palmela).