Ministério da Saúde marca reunião com autarcas sobre fecho de urgência obstétrica do Barreiro

28 fev, 2026 - 09:30 • Lusa

"Após dois anos de insistência contínua e sucessivos adiamentos por parte da tutela, o Ministério da Saúde confirmou finalmente a marcação de uma reunião com os municípios da Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete", refere o autarca da Moita.

O Ministério da Saúde marcou uma reunião com os presidentes dos municípios da Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete, após dois anos de insistência dos autarcas, para discutir o encerramento da urgência de obstetrícia do hospital do Barreiro.

A informação foi avançada em comunicado pelo autarca da Moita, Carlos Albino, indicando que o encontro realizar-se-á no dia 10 de março.

"Após dois anos de insistência contínua e sucessivos adiamentos por parte da tutela, o Ministério da Saúde confirmou finalmente a marcação de uma reunião com os municípios da Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete. O encontro terá lugar no próximo dia 10 de março, às 16h30", refere.

Segundo a autarquia da Moita, no distrito de Setúbal, "a posição dos municípios é intransigente e mantém-se fiel ao que foi definido em 2025", ou seja "a não aceitação do encerramento das urgências de obstetrícia do Hospital do Barreiro".

O executivo municipal alerta que a estratégia do Ministério põe em causa a segurança de quem nasce e vive na região, representando um retrocesso face ao diálogo que existia com a tutela anterior.

Obstetrícia. "A urgência do Barreiro vai fechar", confirma ministra da Saúde

Saúde

Obstetrícia. "A urgência do Barreiro vai fechar", confirma ministra da Saúde

Unidade não "tem condições para se manter aberta",(...)

"Esta reunião chega tarde. Não aceitamos retrocessos nem a quebra de compromissos que coloquem em risco a nossa população. Sabemos quais são as nossas responsabilidades, mas não esquecemos as de quem governa o país", afirmou o presidente da Câmara Municipal da Moita durante a Assembleia Municipal que decorreu na noite de sexta-feira.

Ainda segundo o autarca da Moita, os nove presidentes dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal (Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Setúbal, Sesimbra, Palmela e Alcochete) reúnem-se na manhã deste sábado, de emergência, "para definir uma resposta unida a uma questão que ultrapassa fronteiras municipais e afeta toda a população do distrito".

A ministra da Saúde anunciou na terça-feira, no parlamento, que a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai encerrar, no âmbito da entrada em funcionamento em março da nova urgência regional para a Península de Setúbal.

Ana Paula Martins salientou ainda que o encerramento da urgência do Barreiro não significa que o serviço de obstetrícia e ginecologia, que tem "áreas altamente" diferenciadas, "deixe de fazer o seu trabalho e que deixem de se realizar partos programados" nesse hospital.

"Vão continuar a nascer bebés no Barreiro, obviamente. Nem todos os partos são em urgência", realçou a ministra.

A urgência regional de obstetrícia e ginecologia da Península de Setúbal vai funcionar no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com a ministra a prever que possa entrar em funcionamento em março, e será criada uma segunda urgência desse tipo envolvendo as unidades locais de saúde de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo.

O Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) é uma das unidades que integra a Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho e tem como área de influência direta os concelhos de Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, todos no distrito de Setúbal.

Segundo estatísticas da Pordata, os quatro concelhos têm atualmente 232.604 habitantes e a população da região da Península de Setúbal, segundo dados de 2023 do Instituto Nacional de Estatística (INE), é uma das mais populosas do país, com 834.599 habitantes distribuídos por nove concelhos (Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Setúbal, Sesimbra e Palmela).

