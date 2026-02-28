Operação no aeroporto da Madeira decorre com normalidade

A operação no Aeroporto Internacional da Madeira decorre este sábado com normalidade, depois de dois dias de condicionamentos que levaram ao cancelamento de mais de 70 voos.

De acordo com informação disponível no site da ANA -- Aeroportos as de Portugal, todas as chegadas previstas entre as 08h00 e as 10h00 aterraram e apenas uma partida foi cancelada.

A ANA mantém, no entanto, o alerta para as previsões meteorológicas, referindo que as condições adversas que podem ainda condicionar a operação nos próximos dias, e, por isso, apela aos passageiros que confirmem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Entre quinta e sexta-feira, o vento forte afetou a zona leste da ilha da Madeira, particularmente o concelho de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, motivando o cancelamento de mais de 70 voos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não emitiu avisos de mau tempo para a Madeira naquele período, mas a Capitania do Porto do Funchal manteve em vigor um aviso de vento forte para o mar do arquipélago até às 06h00 deste sábado.

A Capitania recomenda que os proprietários e armadores das embarcações adotem as precauções por forma a garantir as condições de navegabilidade, sublinhando que deve também ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.