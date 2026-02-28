Polícia Marítima apreende sete embarcações e motores nas marinas de Setúbal

A Polícia Marítima revelou este sábado que apreendeu sete embarcações e motores nas marinas de Setúbal, no âmbito de uma operação de fiscalização para combater a criminalidade marítima.

As apreensões resultaram da "deteção de presumíveis falsificações documentais e indícios suscetíveis de enquadramento criminal" durante a operação que decorreu entre segunda-feira e quarta-feira, segundo um comunicado da Polícia Marítima.

De acordo com a nota, os factos estão sob investigação.

Na operação do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, em articulação com a Unidade Central de Investigação Criminal, foram fiscalizadas 230 embarcações e efetuados 70 pedidos de validação cruzada em sistemas de informação policiais e administrativos.

A operação focou-se no controlo documental, na verificação técnica dos equipamentos e sistemas de bordo e na validação de elementos identificativos de embarcações e respetivos motores.

De acordo com a nota, estas operações inserem-se numa estratégia contínua de fiscalização e controlo das atividades náuticas.

As operações têm um "especial enfoque" na prevenção e repressão de crimes patrimoniais associados a embarcações de recreio (para lazer ou desporto), designadamente furto, recetação (crime que consiste em adquirir, receber, ocultar ou transmitir um bem sabendo que o mesmo foi obtido ilegalmente), falsificação de documentos e de notações técnicas.