Saiba se o seu carro precisa de ir a "recall" para não reprovar na inspeção

Para não reprovar na inspeção, é preciso que confira a partir do próximo domingo, dia 1 de março, se o seu carro precisa de ir à oficina dos fabricantes.

Caso não responda ao "recall", ou seja, se foi chamado por questão de defeito de fabrico e a reparação não estiver feita, o carro não passa na inspeção.



Escreva a matrícula ou o número de identificação do veículo (VIN) no site, e saiba se o seu carro precisa de ir a "recall".

O "recall" é uma notificação do fabricante e é gratuito.

Este procedimento serve para corrigir "falhas, defeitos ou anomalias que possam comprometer a segurança, o correto funcionamento do veículo ou o ambiente", lê-se no comunicado da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) divulgado na sexta-feira.

"Estes avisos podem abranger componentes como travões, direção, suspensão, airbag, sistemas eletrónicos ou software, entre outros", avisam as organizações da indústria automóvel.



Se não for preciso ir à fábrica, pode ter ir numa próxima chamada. Deve, por isso, estar atento a um novo "recall".

"Recomenda‑se que os proprietários confirmem a situação do veículo periodicamente, em especial antes de cada inspeção periódica obrigatória."

