Câmara do Corvo nega falta de combustíveis na ilha

O presidente da Câmara Municipal do Corvo, Marco Silva, negou este domingo que haja rutura de abastecimento de combustível na ilha e afirmou que o posto só encerrou na sexta-feira por ausência do funcionário.

Em declarações à Lusa, Marco Silva indicou que o posto de abastecimento de combustível funciona "todos os dias, assegurado por um funcionário" e que a bomba também permite abastecimento automático.

Marco Silva admitiu que na sexta-feira não foi possível abastecer porque o funcionário estava ausente e o abastecimento automático se encontrava avariado, aguardando-se a chegada de uma peça à ilha, mas "de segunda a quinta-feira, o abastecimento esteve disponível".

No sábado, o grupo municipal Por um Corvo com Futuro afirmou que o encerramento do único posto de combustível da ilha "agravou ainda mais" o custo de vida da população e economia local.

De acordo com o grupo, a situação do fornecimento de combustíveis na ilha do Corvo "constitui um prejuízo grave e inaceitável para a população, empresas e serviços locais, resultante da atuação do fornecedor responsável pelo abastecimento da ilha".

O grupo resulta do movimento "Por um Corvo com Futuro", uma candidatura independente que concorreu às eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025 na vila do Corvo, onde o PS manteve a Câmara Municipal.

As ilhas Flores e Corvo são confrontadas com frequência com a falta de abastecimento de bens essenciais devido a condições climatéricas adversas que condicionam a operação dos navios, mas o autarca assegura que não foi o caso.