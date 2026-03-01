Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 02 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Açores

Câmara do Corvo nega falta de combustíveis na ilha

01 mar, 2026 - 21:58 • Lusa

Autarca garante que o posto de abastecimento de combustível funciona "todos os dias, assegurado por um funcionário" e que a bomba também permite abastecimento automático.

A+ / A-

O presidente da Câmara Municipal do Corvo, Marco Silva, negou este domingo que haja rutura de abastecimento de combustível na ilha e afirmou que o posto só encerrou na sexta-feira por ausência do funcionário.

Em declarações à Lusa, Marco Silva indicou que o posto de abastecimento de combustível funciona "todos os dias, assegurado por um funcionário" e que a bomba também permite abastecimento automático.

Marco Silva admitiu que na sexta-feira não foi possível abastecer porque o funcionário estava ausente e o abastecimento automático se encontrava avariado, aguardando-se a chegada de uma peça à ilha, mas "de segunda a quinta-feira, o abastecimento esteve disponível".

No sábado, o grupo municipal Por um Corvo com Futuro afirmou que o encerramento do único posto de combustível da ilha "agravou ainda mais" o custo de vida da população e economia local.

De acordo com o grupo, a situação do fornecimento de combustíveis na ilha do Corvo "constitui um prejuízo grave e inaceitável para a população, empresas e serviços locais, resultante da atuação do fornecedor responsável pelo abastecimento da ilha".

O grupo resulta do movimento "Por um Corvo com Futuro", uma candidatura independente que concorreu às eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025 na vila do Corvo, onde o PS manteve a Câmara Municipal.

As ilhas Flores e Corvo são confrontadas com frequência com a falta de abastecimento de bens essenciais devido a condições climatéricas adversas que condicionam a operação dos navios, mas o autarca assegura que não foi o caso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 02 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Ataque a escola no Irão mata pelo menos 148 pessoas

Ataque a escola no Irão mata pelo menos 148 pessoas

Israel divulga ataques ao "coração" das forças militares de Teerão

Israel divulga ataques ao "coração" das forças militar(...)

Trump confirma ataque para "garantir que Teerão não obtém arma nuclear"

Trump confirma ataque para "garantir que Teerão não ob(...)

EUA e Israel atacam Irão

EUA e Israel atacam Irão