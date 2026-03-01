Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 02 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Depressão Regina traz chuva e vento esta segunda-feira

01 mar, 2026 - 20:16 • Diogo Camilo e Lusa

IPMA não prevê "efeitos significativos", mas avisa que vento pode levar a rajadas até 80 km/h no continente e de até 110 km/h nas terras altas da ilha da Madeira.

A+ / A-

A chuva regressa a Portugal esta segunda-feira pelas mãos da depressão Regina, que passará pelo país durante os próximos dois dias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não prevê efeitos significativos, não estando previstos avisos em Portugal Continental até quarta-feira.

O IPMA avança que a nova depressão é originária do norte de África e deverá isolar-se durante a tarde de segunda-feira, afetando o estado do tempo em Portugal Continental, com chuvas e ventos, em particular na região Sul.

A depressão desloca-se depois para sul, afetando o arquipélago da Madeira a partir da noite de segunda-feira.

O IPMA prevê períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos e frequentes nas regiões Centro e Sul, podendo ser acompanhados de trovoada a partir da tarde. O vento deverá intensificar-se a partir da manhã de dia de segunda-feira, soprando de Norte com rajadas até 80 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas da ilha da Madeira.

Na terça-feira, as rajadas podem chegar aos 95 km/h, até 120 km/h nas terras altas da ilha da Madeira e diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira.

Espera-se igualmente a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude na terça-feira.

A agitação marítima será também forte, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa a partir da tarde de dia segunda-feira, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros na terça, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Devido a esta situação já foram emitidos avisos Laranja de rajada e de agitação marítima e Amarelo de neve, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento.

Na circulação da depressão Regina, o IPMA prevê também o transporte de poeiras provenientes do deserto do Saara, que até ao dia 4 de março estarão em suspensão sobre o território do continente.

Portugal continental foi atingido em janeiro e fevereiro por um "comboio de tempestades" que devastaram várias regiões do país. Pelo menos 18 pessoas morreram e o mau tempo provocou também centenas de feridos e desalojados.

Estas depressões provocaram também a destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal e avultados prejuízos financeiros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 02 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Ataque a escola no Irão mata pelo menos 148 pessoas

Ataque a escola no Irão mata pelo menos 148 pessoas

Israel divulga ataques ao "coração" das forças militares de Teerão

Israel divulga ataques ao "coração" das forças militar(...)

Trump confirma ataque para "garantir que Teerão não obtém arma nuclear"

Trump confirma ataque para "garantir que Teerão não ob(...)

EUA e Israel atacam Irão

EUA e Israel atacam Irão