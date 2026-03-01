Homem detido em Coruche com arsenal de armas proibidas

Um homem de 51 anos foi detido no concelho de Coruche, distrito de Santarém, por posse de mais de duas dezenas de armas proibidas, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado, este domingo.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu no decurso de uma investigação no âmbito de um processo de violência doméstica, que levou a uma busca domiciliária por elementos do Posto Territorial de Coruche.

Durante essa busca foi apreendida uma grande quantidade de armas, nomeadamente seis revólveres de vários calibres, seis armas de ar comprimido, três mosquetes, duas pistolas, dois machados, uma navalha de ponta e mola, uma catana, um sabre, uma matraca, um bastão, um arco, 25 flechas e 107 munições de diferentes calibres.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.