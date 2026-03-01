Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Homem detido em Coruche com arsenal de armas proibidas

01 mar, 2026 - 10:00 • Lusa

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A+ / A-

Um homem de 51 anos foi detido no concelho de Coruche, distrito de Santarém, por posse de mais de duas dezenas de armas proibidas, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado, este domingo.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu no decurso de uma investigação no âmbito de um processo de violência doméstica, que levou a uma busca domiciliária por elementos do Posto Territorial de Coruche.

Durante essa busca foi apreendida uma grande quantidade de armas, nomeadamente seis revólveres de vários calibres, seis armas de ar comprimido, três mosquetes, duas pistolas, dois machados, uma navalha de ponta e mola, uma catana, um sabre, uma matraca, um bastão, um arco, 25 flechas e 107 munições de diferentes calibres.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?