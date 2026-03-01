Ouvir
Madeira sob aviso amarelo a partir de segunda-feira devido a vento

01 mar, 2026 - 11:07 • Lusa

A Madeira vai estar sob aviso amarelo para vento a partir das 12h00 de segunda-feira e até às 06h00 de quarta-feira, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil.

Os avisos decorrem das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para vento forte nas regiões montanhosas, na costa sul e na costa norte da ilha da Madeira a partir das 12h00 de segunda-feira.

Já em relação ao estado do mar, o IPMA prevê agitação marítima forte na segunda-feira, mas com mais intensidade entre as 03h00 de terça-feira e as 06h00 de quarta-feira nas costas norte e sul da Madeira e no Porto Santo, indicando que será emito um aviso laranja.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

