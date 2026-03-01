Ouvir
O seu carro tem um recall? Resolva para não chumbar na inspeção

01 mar, 2026 - 08:54 • Teresa Almeida

Secretário‑geral da ACAP sublinha à Renascença que esta mudança “era necessária e está alinhada com as melhores práticas internacionais”.

A obrigatoriedade de resolver campanhas de recall antes da inspeção periódica arranca este domingo e vai afetar cerca de 70 mil veículos em Portugal, numa mudança que o setor considera essencial para reforçar a segurança rodoviária.

Qualquer automóvel com um recall de segurança pendente poderá reprovar na inspeção periódica obrigatória. A medida, que envolve dezenas de milhares de veículos, pretende garantir que todos os defeitos identificados pelos fabricantes — muitos deles relacionados com airbags e outros componentes críticos — são corrigidos gratuitamente nas oficinas oficiais.

Urgência de regularizar reparações

A nova regra implica que os centros de inspeção passem a verificar se o veículo tem campanhas de recall por cumprir. Caso exista alguma intervenção de segurança pendente, o carro pode ser automaticamente reprovado, mesmo que cumpra todos os restantes parâmetros técnicos.

À Renascença, Hélder Barata Pedro, secretário‑geral da ACAP, sublinha que esta mudança “era necessária e está alinhada com as melhores práticas internacionais”. Segundo o responsável, “não faz sentido que um veículo circule com um defeito de segurança identificado pelo fabricante e, ainda assim, possa passar na inspeção como se estivesse em perfeitas condições”.

O dirigente reforça que o recall é sempre gratuito e que o objetivo é exclusivamente proteger os utilizadores: “Estamos a falar de intervenções que podem evitar acidentes graves. Resolver um recall não é uma opção — é uma questão de segurança.”

Segurança Rodoviário

Segurança Rodoviário

Saiba se o seu carro precisa de ir a "recall" para não reprovar na inspeção

A partir do próximo domingo, é preciso estar atent(...)

Falhas de comunicação explicam milhares de casos pendentes

Apesar de as marcas terem notificado os proprietários, continuam por resolver cerca de 70 mil veículos. Para Hélder Barata Pedro, parte do problema está na atualização de dados: “Há muitos casos em que a carta nunca chegou ao destinatário porque a morada não estava correta ou porque o carro mudou de dono sem que o registo fosse atualizado.”

O responsável acrescenta que existe também alguma desvalorização por parte dos condutores: “Muitas pessoas recebem a notificação e acham que não é urgente. Mas é — e agora, além do risco, há também a possibilidade de reprovação na inspeção.”

Plataforma online facilita verificação de recalls

Para simplificar o processo, a Associação Automóvel criou uma plataforma onde basta inserir a matrícula para verificar se existe algum recall ativo. O sistema, desenvolvido com o apoio do IMT e da Direção‑Geral do Consumidor, encaminha o proprietário para a oficina oficial mais próxima.

“Criámos esta ferramenta para que ninguém tenha desculpas para não verificar a situação do seu carro”, afirma Helder Barata Pedro. “É rápido, é simples e pode evitar problemas sérios.

Os recall são notificações emitidas sempre que os fabricantes identificam falhas, defeitos ou anomalias que possam comprometer a segurança, o correto funcionamento do veículo ou o ambiente. Estes avisos podem abranger componentes como travões, direção, suspensão, airbag, sistemas eletrónicos ou software, entre outros. Em situações de risco grave, a não resolução da anomalia pode colocar em causa a segurança dos ocupantes e de outros utilizadores da via pública.

Para facilitar todo o processo, os proprietários podem verificar se o seu veículo foi alvo de um recall. Basta aceder a www.recall.motordata.pt

Com esta medida e com a disponibilização da plataforma de consulta, pretende‑se aumentar a segurança rodoviária, melhorar a conformidade técnica do parque automóvel e garantir que eventuais avarias perigosas são corrigidas atempadamente.

