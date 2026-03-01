Pescador morre após "golpe de mar" ao largo de Viana do Castelo

Um pescador, de 56 anos, morreu na manhã de hoje depois de ter caído de uma embarcação de pesca que foi atingida por um "golpe de mar" ao largo de Viana do Castelo.

Em declarações à Lusa, o Capitão do Porto e Comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, Rui Serrano da Paz, esclareceu que na embarcação seguiam mais dois pescadores que não sofreram qualquer ferimento.

Na entrada da barra, a embarcação sofreu um "golpe de mar" e um dos pescadores "desequilibrou-se e caiu, numa zona de difícil acesso", o que dificultou as operações de socorro, disse Rui Serrano da Paz.

Transportado para terra por uma mota de água da estação de salva vidas local, foram tentadas manobras de reanimação pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

O responsável acrescentou que foi acionado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos envolvidos e familiares.

O corpo foi posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Viana do Castelo.