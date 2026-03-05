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Aveiro

Baleia de 15 metros dá à costa numa praia do concelho de Ovar

05 mar, 2026 - 14:56 • Redação

Balaenoptera physalus é o nome científico dado à espécie, conhecida por ser o segundo maior animal do mundo.

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Uma baleia deu à costa, esta terça-feira, na Praia de Cortegaça, no concelho de Ovar.

O animal, de cerca de 15 metros e 20 toneladas, foi encontrado já sem vida por um popular que se encontrava no areal.

O cetáceo foi identificado como sendo uma baleia-comum, o segundo maior animal do planeta.

A pele da baleia foi retirada, de forma a acelarar a decomposição. O resto da carcaça será enterrado na praia.

Ainda são desconhecidas as causas da morte do animal.

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