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Elevador da Glória: Filhos de guarda-freio com bolsa de 160 euros por mês

05 mar, 2026 - 22:45 • João Maldonado

Os dois filhos do trabalhador que morreu no descarrilamento foram incluídos no Programa de Bolsas de Estudo da Carris.

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Mais de seis meses depois do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, a Carris aprovou o pagamento de bolsas de estudo aos filhos do guarda-freio que morreu no descarrilamento.

Enquanto estiverem no Ensino Secundário vão receber um valor mensal de 161,13 euros, o correspondente a 30% do Indexante de Apoio Social (IAS).

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Se seguirem para o Ensino Superior o apoio cresce para 50% deste indexante.

Os filhos do guarda-freio são assim incluídos no Programa de Bolsas de Estudo para filhos dos trabalhadores da empresa de transportes.

O anúncio da Carris surge um dia depois da vereadora do PS, Alexandra Leitão, ter denunciado o caso durante uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa.

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