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Carris
Elevador da Glória: Filhos de guarda-freio com bolsa de 160 euros por mês
05 mar, 2026 - 22:45 • João Maldonado
Os dois filhos do trabalhador que morreu no descarrilamento foram incluídos no Programa de Bolsas de Estudo da Carris.
Mais de seis meses depois do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, a Carris aprovou o pagamento de bolsas de estudo aos filhos do guarda-freio que morreu no descarrilamento.
Enquanto estiverem no Ensino Secundário vão receber um valor mensal de 161,13 euros, o correspondente a 30% do Indexante de Apoio Social (IAS).
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Se seguirem para o Ensino Superior o apoio cresce para 50% deste indexante.
Os filhos do guarda-freio são assim incluídos no Programa de Bolsas de Estudo para filhos dos trabalhadores da empresa de transportes.
O anúncio da Carris surge um dia depois da vereadora do PS, Alexandra Leitão, ter denunciado o caso durante uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa.
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