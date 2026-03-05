Governo decreta um dia de luto nacional pela morte de Lobo Antunes

O Governo vai decretar um dia de luto nacional pela morte do escritor António Lobo Antunes, sabe a Renascença.

O decreto foi aprovado esta quinta-feira em sede de Conselho de Ministros e o dia será cumprido este sábado.

Nascido em Lisboa em 1942, António Lobo Antunes foi médico psiquiatra de formação e escreveu livros que marcam a literatura portuguesa, como "Memória de Elefante", "Os Cus de Judas", "Fado Alexandrino", "Auto dos Danados" e muitos outros onde sempre olhou a portugalidade.

O Presidente da República, que presidiu este Conselho de Ministros, anunciou também que irá atribuir ao escritor, a título póstumo, o Grande Colar da Ordem de Camões, depois de em 2022 ter atribuído insígnias da Grã Cruz da mesma ordem, símbolo máximo da literatura portuguesa.

Na nota refere-se que o Conselho de Ministros, presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "aprovou o decreto que determina um dia de luto nacional em homenagem a António Lobo Antunes, que será observado no dia 7 de março de 2026", no sábado.

De acordo com a lei, cabe ao Governo decretar o luto nacional, "sua duração e âmbito, sob a forma de decreto".

O luto nacional é declarado pela morte do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro e ainda dos antigos Presidentes da República, bem como "pelo falecimento de personalidade, ou ocorrência de evento, de excecional relevância".