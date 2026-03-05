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Almeirim

Idosa de 97 anos morre em incêndio

05 mar, 2026 - 21:59 • Lusa

Chamas deflagraram no anexo de uma habitação, em Almeirim.

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Uma idosa de 97 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um incêndio habitacional em Almeirim, distrito de Santarém, adiantaram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo indicou que do incêndio resultou uma vítima carbonizada, uma mulher de 97 anos.

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Já fonte da GNR de Santarém confirmou a ocorrência, acrescentando que o incêndio ocorreu num anexo de uma habitação.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 19h39 e no local estiveram elementos dos bombeiros de Almeirim e da GNR.

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