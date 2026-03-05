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Operação “Gambito”

PJ desmantela rede que introduzia substâncias proibidas em prisões

05 mar, 2026 - 16:13 • Olímpia Mairos

Durante a operação, as autoridades apreenderam uma elevada quantidade de substâncias proibidas, duas armas de fogo, duas carteiras de criptoativos com cerca de 150 mil euros, 26 mil euros em numerário e uma viatura de alta cilindrada.

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A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma alegada rede criminosa dedicada à introdução de substâncias proibidas em estabelecimentos prisionais, no âmbito da operação “Gambito”, realizada na quarta-feira em vários pontos do país.

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Em comunicado, a PJ explica que a ação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e decorreu nos municípios de Lisboa, Sintra, Leiria e Setúbal. Três homens foram detidos em flagrante delito por suspeitas de tráfico de substâncias e métodos proibidos, associação criminosa, corrupção e favorecimento pessoal.

No mesmo processo foram ainda constituídos arguidos nove pessoas singulares e uma pessoa coletiva.

Segundo a Polícia Judiciária, os suspeitos “integram uma rede criminosa organizada que, de forma reiterada, se dedicava à introdução de substâncias proibidas no meio prisional, assim como no meio não prisional”.

A investigação está a ser conduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra. No âmbito do inquérito foram cumpridos 19 mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, incluindo diligências em dois estabelecimentos prisionais.

Durante a operação, as autoridades apreenderam uma elevada quantidade de substâncias proibidas, duas armas de fogo, duas carteiras de criptoativos com cerca de 150 mil euros, 26 mil euros em numerário e uma viatura de alta cilindrada.

A PJ refere ainda que foram recolhidos “diversos elementos probatórios de extrema relevância para a investigação, tanto em suporte físico como digital”.

Os detidos, portugueses com idades entre os 39 e os 62 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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