- Noticiário das 8h
- 11 jun, 2026
-
Operação “Gambito”
PJ desmantela rede que introduzia substâncias proibidas em prisões
05 mar, 2026 - 16:13 • Olímpia Mairos
Durante a operação, as autoridades apreenderam uma elevada quantidade de substâncias proibidas, duas armas de fogo, duas carteiras de criptoativos com cerca de 150 mil euros, 26 mil euros em numerário e uma viatura de alta cilindrada.
A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma alegada rede criminosa dedicada à introdução de substâncias proibidas em estabelecimentos prisionais, no âmbito da operação “Gambito”, realizada na quarta-feira em vários pontos do país.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a PJ explica que a ação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e decorreu nos municípios de Lisboa, Sintra, Leiria e Setúbal. Três homens foram detidos em flagrante delito por suspeitas de tráfico de substâncias e métodos proibidos, associação criminosa, corrupção e favorecimento pessoal.
No mesmo processo foram ainda constituídos arguidos nove pessoas singulares e uma pessoa coletiva.
Segundo a Polícia Judiciária, os suspeitos “integram uma rede criminosa organizada que, de forma reiterada, se dedicava à introdução de substâncias proibidas no meio prisional, assim como no meio não prisional”.
A investigação está a ser conduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra. No âmbito do inquérito foram cumpridos 19 mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, incluindo diligências em dois estabelecimentos prisionais.
Durante a operação, as autoridades apreenderam uma elevada quantidade de substâncias proibidas, duas armas de fogo, duas carteiras de criptoativos com cerca de 150 mil euros, 26 mil euros em numerário e uma viatura de alta cilindrada.
A PJ refere ainda que foram recolhidos “diversos elementos probatórios de extrema relevância para a investigação, tanto em suporte físico como digital”.
Os detidos, portugueses com idades entre os 39 e os 62 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
- Noticiário das 8h
- 11 jun, 2026
-
- PJ detém em Lisboa estrangeiro procurado pela Hungria por auxílio à imigração ilegal
- PJ participa em operação internacional que desmantelou a maior plataforma de phishing do mundo
- PJ detém 10 suspeitos ligados ao advogado Paulo Topa
- PJ detém em Vila Franca de Xira homicida procurado pelas autoridades do Brasil
- Falsos investimentos em criptoativos: PJ detém duas mulheres por branqueamento e burla
- Ílhavo: PJ detém suspeito de roubo violento e sequestro de idosa
- PJ desmantela rede de imigração ilegal em operação conjunta com Espanha
- PJ detém suspeito de violação de jovem em Seia
- Cidadã portuguesa detida na Indonésia para cumprir pena de 23 anos por homicídio
- Detido suspeito de disparar contra porta de discoteca na Feira
- Jovem de 18 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor junto a escola em Portimão
- PJ apreende 1,8 toneladas de cocaína em embarcação de pesca ao largo dos Açores
- PJ detém 15 suspeitos em operação ligada a burlas de 30 milhões de euros
- Prisões atingiram em 2025 capacidade máxima pela primeira vez em seis anos
- Pastoral das prisões. Portugal tem "problema cultural" com reclusos e reinserção prisional
- Ministra da Justiça fala em tolerância zero para mortes nas prisões
- PJ detém em Lisboa estrangeiro procurado pela Hungria por auxílio à imigração ilegal
- PJ participa em operação internacional que desmantelou a maior plataforma de phishing do mundo
- PJ detém 10 suspeitos ligados ao advogado Paulo Topa
- PJ detém em Vila Franca de Xira homicida procurado pelas autoridades do Brasil
- Falsos investimentos em criptoativos: PJ detém duas mulheres por branqueamento e burla
- Ílhavo: PJ detém suspeito de roubo violento e sequestro de idosa
- PJ desmantela rede de imigração ilegal em operação conjunta com Espanha
- PJ detém suspeito de violação de jovem em Seia
- Cidadã portuguesa detida na Indonésia para cumprir pena de 23 anos por homicídio
- Detido suspeito de disparar contra porta de discoteca na Feira
- Jovem de 18 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor junto a escola em Portimão
- PJ apreende 1,8 toneladas de cocaína em embarcação de pesca ao largo dos Açores
- PJ detém 15 suspeitos em operação ligada a burlas de 30 milhões de euros
- Prisões atingiram em 2025 capacidade máxima pela primeira vez em seis anos
- Pastoral das prisões. Portugal tem "problema cultural" com reclusos e reinserção prisional
- Ministra da Justiça fala em tolerância zero para mortes nas prisões