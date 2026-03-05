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PJ detém em Lisboa estrangeiro procurado pela Hungria por auxílio à imigração ilegal

05 mar, 2026 - 10:57 • Olímpia Mairos

Homem de 53 anos é suspeito de integrar uma rede que facilitava a entrada ilegal de migrantes na fronteira entre a Hungria e a Áustria.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona de Lisboa um cidadão estrangeiro de 53 anos procurado pelas autoridades judiciais da Hungria por suspeitas de auxílio à imigração ilegal, crimes que terão ocorrido em 2020.

O suspeito é procurado pelas autoridades judiciais húngaras por crimes de auxílio à imigração ilegal ocorridos em 2020”, refere a PJ em comunicado.

A detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no âmbito de diligências destinadas a localizar suspeitos procurados internacionalmente.

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Segundo a Polícia Judiciária, o homem é suspeito de integrar uma rede criminosa que facilitava a entrada de migrantes em situação irregular, mediante o pagamento de quantias elevadas. O grupo operava sobretudo na fronteira entre a Hungria e a Áustria, onde alegadamente introduzia pessoas em território europeu sem autorização legal.

“O homem é suspeito de pertencer a uma rede criminosa que, a troco de elevadas quantias monetárias, facilitava e introduzia pessoas ilegais, através da fronteira da Hungria com a Áustria”, acrescenta a polícia.

De acordo com a PJ, caso seja condenado pelos crimes de que é suspeito, o homem poderá enfrentar uma pena que pode chegar aos 20 anos de prisão, segundo as autoridades.

O detido deverá agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde serão avaliadas as medidas de coação a aplicar no âmbito do processo.

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