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PJ interceta encomenda declarada como filtro de água com droga para 4.400 doses

05 mar, 2026 - 14:28 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 26 anos, foi detido no Porto depois de a Polícia Judiciária intercetar uma encomenda enviada dos Estados Unidos.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos suspeito de tráfico de estupefacientes, após a interceção de uma encomenda postal proveniente dos Estados Unidos da América que escondia vários quilos de canábis.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pela Diretoria do Norte, na tarde de quarta-feira, na cidade do Porto.

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A investigação teve início após a deteção de uma encomenda postal suspeita enviada para Portugal, numa operação que contou com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira no Aeroporto do Porto.

De acordo com a Polícia Judiciária, a encomenda estava declarada como um equipamento destinado à filtragem de água, mas no interior escondia um invólucro com vários quilos de canábis herbácea, quantidade suficiente para a produção de cerca de 4.400 doses individuais.

“As diligências realizadas permitiram identificar o destinatário da encomenda”, refere a PJ, acrescentando que o suspeito foi localizado e detido no Porto, sem oferecer resistência.

Durante a operação, os inspetores apreenderam o produto estupefaciente, vários utensílios destinados à pesagem e doseamento, além de algumas doses de cocaína e haxixe e cerca de 4.200 euros em numerário.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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