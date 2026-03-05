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Guerra no Irão
Portugal envia dois aviões para retirar 186 pessoas do Médio Oriente
05 mar, 2026 - 21:27 • Ricardo Vieira
A operação de repatriamento envolve um C130 da Força Aérea Portuguesa e um Airbus A330 fretado à TAP.
O Governo português tem em curso uma operação para repatriar 186 pessoas que estão no Médio Oriente, região em conflito devido aos bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e a retaliação de Teerão contra outros países.
A ação envolve dois aviões: um C130 da Força Aérea Portuguesa e um Airbus A330 fretado à TAP, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado enviado esta quinta-feira à noite às redações.
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O avião da TAP “transporta 147 passageiros, 139 portugueses e 8 cidadãos estrangeiros (da Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e Peru)”. Até ao momento, não é conhecida a hora de chegada a Portugal.
No voo da Força Aérea “viajam 39 passageiros, 24 portugueses e 15 cidadãos estrangeiros (França, Grécia, Brasil e Israel)”.
Este segundo grupo de cidadãos deverá aterrar no Aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, esta sexta-feira, pelas 5h00 da madrugada (hora indicativa), indicam os Negócios Estrangeiros.
O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, estará presente para receber os cidadãos repatriados.
No início da semana, o Governo tinha referido que cerca de 400 portugueses tinham pedido para serem repatriados do Médio Oriente devido ao conflito armado na região.
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