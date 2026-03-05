Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Irão

Portugal envia dois aviões para retirar 186 pessoas do Médio Oriente

05 mar, 2026 - 21:27 • Ricardo Vieira

A operação de repatriamento envolve um C130 da Força Aérea Portuguesa e um Airbus A330 fretado à TAP.

A+ / A-

O Governo português tem em curso uma operação para repatriar 186 pessoas que estão no Médio Oriente, região em conflito devido aos bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e a retaliação de Teerão contra outros países.

A ação envolve dois aviões: um C130 da Força Aérea Portuguesa e um Airbus A330 fretado à TAP, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado enviado esta quinta-feira à noite às redações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O avião da TAP “transporta 147 passageiros, 139 portugueses e 8 cidadãos estrangeiros (da Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e Peru)”. Até ao momento, não é conhecida a hora de chegada a Portugal.

No voo da Força Aérea “viajam 39 passageiros, 24 portugueses e 15 cidadãos estrangeiros (França, Grécia, Brasil e Israel)”.

Este segundo grupo de cidadãos deverá aterrar no Aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, esta sexta-feira, pelas 5h00 da madrugada (hora indicativa), indicam os Negócios Estrangeiros.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, estará presente para receber os cidadãos repatriados.

No início da semana, o Governo tinha referido que cerca de 400 portugueses tinham pedido para serem repatriados do Médio Oriente devido ao conflito armado na região.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 11 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)