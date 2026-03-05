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Figueira da Foz

Um morto e um ferido grave em queda de telhado

05 mar, 2026 - 18:41 • Alexandre Abrantes Neves , com Lusa

O acidente aconteceu numa empresa do porto de pesca da Figueira da Foz.

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Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido esta quinta-feira à tarde na Figueira da Foz, ao caírem enquanto reparavam um telhado.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Bombeiros Sapadores. O alerta foi dado pelas 14h30.

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O acidente aconteceu na Cofisa, uma empresa do porto de pesca da Figueira da Foz.

A vítima mortal, de 56 anos, e o ferido grave, com 50, “eram de uma empresa subcontratada que estava a proceder a trabalhos de reparação em um dos telhados dos hangares da empresa”, danificado após as últimas tempestades, disse à Lusa o comandante do porto da Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires.

Foram mobilizadas duas viaturas dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, com seis operacionais, e dois meios terrestres dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, com oito operacionais.

No local esteve também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), com dois operacionais, uma viatura da capitania da Figueira da Foz, com dois operacionais, e a viatura dos psicólogos, igualmente com dois operacionais.

A Proteção Civil alerta para os efeitos do agravamento do estado do tempo nas regiões do Oeste, Leiria e Coimbra, que foram afetadas pela depressão Kristin.

A situação vai agravar já nas próximas horas e vai prolongar-se por todo o dia de amanhã.

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