Vento forte e frio regressam às zonas afetadas pelas tempestades

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento forte e frio para as zonas afetadas pela depressão Kristin.

O tempo de primavera ficou tímido e esta sexta-feira vai ficar marcada por uma forte descida das temperaturas e rajadas de vento gélidas.

"Temos um aviso laranja de rajada de vento para os distritos do litoral", contou à Renascença a meteorologista Alexandra Fonseca.



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A Proteção Civil alertou para os efeitos do agravamento do estado do tempo, nas regiões do Oeste, Leiria e Coimbra, afetadas há cerca de um mês pelo comboio de tempestades.

As rajadas podem atingir, no máximo, 90 quilómetros por hora nas zonas costeiras e serras.

O alerta de vento forte começou esta quinta-feira às 18h00 em Lisboa e vai prolongar-se até às 15h00 de sexta-feira em vários distritos do país.

Sexta-feira com chuva, agitação marítima e neve nas terras altas

Esta sexta-feira vai ser um dia de chuva que, por vezes, pode vir acompanhada de trovoada nas regiões Norte e Centro.

Também no litoral está prevista agitação marítima forte, com ondas que podem atingir os 11 metros de altura.

Já a neve poderá cair acima dos 1000 a 1200 metros de altitude, como na Serra da Estrela e regiões do Alto Alentejo.

As autoridades recomendam especial atenção à circulação em zonas arborizadas nos períodos de maior vento, devido ao risco de queda de árvores.

É ainda aconselhado que se evite caminhar e conduzir junto a zonas ribeirinhas ou junta da orla costeira, e que não se pratique atividades relacionadas com o mar.