709 mulheres foram assassinadas em Portugal entre 2002 e 2025

O Observatório de Mulheres Assassinadas revelou esta sexta-feira que 709 mulheres foram assassinadas entre 2002 e 2025 e que 939 foram vítimas de tentativa de homicídio, sendo que no último ano foram sinalizados 22 femicídios, todos cometidos por homens.

Os dados daquela estrutura da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), revelados em conferência de imprensa dão conta que em 2025 foram assassinadas 26 mulheres em Portugal e que 57 foram vítimas de tentativa de homicídio.

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Daqueles 26 homicídios, 22 foram femicídios, "mortes intencionais de mulheres motivadas por questões de género", e das 57 tentativas de homicídio de mulheres, 45 foram também no contexto de femicídio.

"Estes crimes foram sempre cometidos por homens. Dos 22 femicídios, 16 foram em contexto de intimidade e as vítimas tinham entre 36 e 56 anos. A maioria destes crimes ocorreu na residência partilhada entre vítimas e agressores", salientou a coordenadora daquele observatório, Cátia Pontedeira.

Para a presidente da UMAR, Liliana Rodrigues, "estes dados mostram que a casa continua a ser o lugar mais inseguro para as mulheres".

Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas, no último ano, 27% das mulheres assassinadas eram de outra nacionalidade, que não portuguesa, e em 23% dos casos "houve uma tentativa de ocultar o crime" por parte do agressor.

"Em quase metade dos casos de homicídio de mulheres houve uma tentativa de suicídios por parte do agressor, com sete homens a perderem a vida, o que também diz muito sobre a necessidade de trabalhar com os agressores", apontou Liliana Rodrigues.