Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estradas

Atestados para carta de condução devem ser passados em consultas presenciais, alerta OM

06 mar, 2026 - 23:12 • Lusa

Ordem dos Médicos admite, como exceção, a aprovação de atestados para carta de condução em consultas não-presenciais quando se trata do médico assistente do utente, informado sobre o seu histórico clínico.

A+ / A-

A Ordem dos Médicos (OM) defendeu esta sexta-feira que os atestados médicos para obtenção ou revalidação da carta de condução devem ser passados, por regra, na sequência de consultas presenciais com os utentes.

Esta tomada de posição surge na sequência de um parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da OM, face à "realidade em crescimento" da emissão "online" de atestados médicos sem a presença do utente, adiantou a ordem em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a OM, a avaliação clínica de um utente para obter um atestado médico destinado à emissão ou revalidação da carta de condução, "em regra, não deve ser realizada por consulta não presencial, uma vez que dificilmente consegue garantir a avaliação completa de todas as áreas a serem consideradas".

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?

Explicador Renascença

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?

A mãe, o pai ou outro familiar podem ser o tutor q(...)

A ordem admite, como exceção, os casos em que se trata do médico assistente do utente, e que dispõe do seu histórico clínico, ou quando são fornecidas ao médico consultado "todas as informações clínicas essenciais à correta avaliação e emissão do atestado".

O parecer do órgão consultivo, que foi aprovado pelo Conselho Nacional da OM esta semana, salienta ainda que a avaliação clínica deve ser "devidamente registada em plataformas informáticas destinadas a utilização médica" no setor público, mas também no privado e social.

No comunicado, a ordem realça também que a emissão de atestados médicos para obtenção ou renovação da carta de condução, que permitem aferir a idoneidade física e psicológica do condutor, assume um "papel central e incontornável para a salvaguarda da segurança rodoviária de todos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)