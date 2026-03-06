Enfermeira condenada por matar jovem no Algarve foi detida na Indonésia

Uma cidadã portuguesa condenada a 23 anos de prisão por um crime de homicídio, e que se encontrava a monte, foi detida em Jacarta, na Indonésia, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Trata-se da enfermeira que matou e esquartejou um amigo com a ajuda da namorada, em Quarteira, no Algarve, em abril de 2021. O corpo de Diogo Gonçalves, de 21 anos, foi espalhado por várias zonas do Algarve. Maria Malveiro, coautora do crime, foi encontrada morta na prisão de Tires, em Cascais, onde cumpria uma pena de 25 anos pelo homicídio em dezembro de 2021.

Em comunicado, a PJ refere que Mariana Guerreiro Fonseca tinha sido condenada a pena de prisão efetiva por um homicídio cometido em coautoria com outra cidadã portuguesa.

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“A cidadã portuguesa Mariana Guerreiro Fonseca foi condenada a 23 anos de prisão efetiva por um crime de homicídio cometido em coautoria com a cidadã nacional Maria Alexandra Malveiro Davidachwili”, indica a polícia.