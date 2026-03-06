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Ensino Especial: Colégios ainda sem reforço de verbas prometido pelo Governo

06 mar, 2026 - 20:42 • Fátima Casanova

Os colégios recebem 651 euros mensais por aluno mas, face ao aumento das despesas, o Ministério da Educação prometeu um reforço de 10% para começar a pagar em janeiro de 2026.

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O Governo prometeu, no início deste ano, um aumento das verbas transferidas para os colégios de educação especial que recebem alunos sem resposta no ensino público. Em causa está um reforço de 10% sobre os 651 euros mensais, por aluno, que atualmente estão a ser pagos.

Decorridos dois meses, o prometido aumento ainda não foi transferido para os colégios. A situação é denunciada por Rodrigo Queiroz e Melo, o diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), que à Renascença sublinha que estes colégios estão a “passar por dificuldades imensas”.

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Este responsável admite “que os colégios estão bastante aflitos”, acrescentando que o “apoio intercalar de 65 euros, por aluno, por mês, não resolve a situação financeira, mas neste momento era importante um sinal de compreensão pelas dificuldades dos colégios”.

Rodrigo Queiroz e Melo diz que a “situação é muito complexa”, porque estas instituições estão a receber cada vez mais alunos, mas “sendo o valor por aluno insuficiente cada vez o défice operacional é maior, o que é absolutamente insustentável". Uma situação que leva este responsável a dizer que os colégios “não podem arrancar o próximo ano letivo sem esta situação [da atualização do financiamento] resolvida".

De acordo com o levantamento feito pela AEEP junto de todos os colégios para mostrar ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), “a necessidade de uma atualização significativa dos valores” concluía que “o vencimento médio dos professores nos estabelecimentos de ensino especial é inferior ao vencimento de entrada na carreira dos professores no ensino publico”, diz Rodrigo Queiroz e Melo, para quem “esta é uma situação insustentável, porque quem está a suportar o custo da educação a que estas crianças têm direito, são os trabalhadores”.

MECI falha pagamento das bolsas a estudantes em estágio

Outra situação em que o MECI está em falta diz respeito ao pagamento das bolsas aos estudantes, que estão a fazer os estágios profissionais nos colégios.

O pagamento destas bolsas foi uma promessa do ministro da Educação para incentivar os jovens a escolherem a carreira docente. Em causa está o pagamento de 360 euros durante 10 meses, mas neste momento os colégios ainda nada receberam, denuncia na Renascença o diretor-executivo da AEEP.

Rodrigo Queiroz e Melo diz que o Ministério da Educação garantiu que vai pagar essas bolsas, mas ainda “não disse quando nem como”.

Este responsável revela que os estagiários manifestam surpresa junto das direções dos colégios, porque “os seus colegas que estão a estagiar no ensino público têm estado a receber a bolsa”.

Em causa estão 360 euros por mês e “decorridos sete meses desde o início do ano letivo, para cada estagiário estão em falta cerca de 2.100 euros, o que não deixa de ser significativo para pessoas que estavam a contar com este apoio”, acrescenta Rodrigo Queiroz e Melo, para quem “esta situação é injusta, face aos colegas que estão no ensino público”.

O estágio é integrado no último ano de mestrado em Ensino, com os alunos a lecionarem. Nos colégios estão 133 destes estudantes.

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  • Ana Rita
    09 mar, 2026 Porto 14:39
    Encontro-me exatamente nesta situação. Sou estudante de mestrado em ensino e estou a realizar a prática de ensino supervisionada numa escola cooperante de ensino privado. Enquanto colegas da mesma turma que estão a estagiar em escolas públicas já começaram a receber a bolsa prevista na Portaria n.º 359/2025/1, os estudantes colocados em escolas privadas continuam sem qualquer pagamento ou indicação de quando e como será feito. Ao longo dos últimos meses já foram feitos vários contactos com serviços académicos, escola cooperante, DGES e IGeFE, mas a resposta tem sido sempre a mesma: falta clarificação sobre o procedimento aplicável às escolas privadas. Na prática, existe um direito previsto na portaria, mas que continua por executar por falta de orientações administrativas.

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