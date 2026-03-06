Falso polícia burla mulher em mais de 60 mil euros

A Polícia Judiciária de Braga deteve um homem que se apresentava no Facebook como agente da PSP e que terá burlado em mais de 60 mil euros uma mulher com quem estabeleceu uma relação afetiva, anunciou esta sexta-feira a autoridade local.

Em comunicado, a PJ refere que a mulher estava a divorciar-se e o agora detido se terá prontificado a ajudá-la nesse processo, referindo ainda que a sua filha era advogada.

O suspeito e a vítima mantiveram uma relação afetiva ao longo de mais de um ano.

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“Nesse contexto, acabou por fazer a vítima crer que, dada a sua intervenção e a da filha, o processo de divórcio estaria a correr de forma célere, disponibilizando-se ainda para a ajudar nas partilhas, o que resultou num lucro ilícito de cerca de 25 mil euros. Esse dinheiro teria como destino o pagamento dos bens partilhados, designadamente a casa de morada de família”, explica a PJ.

O suspeito convenceu ainda a mulher de que o dinheiro e os objetos de valor que ela possuía estariam em segurança consigo.