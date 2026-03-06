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Ílhavo: PJ detém suspeito de roubo violento e sequestro de idosa

06 mar, 2026 - 10:18 • Olímpia Mairos

Suspeito é coautor de um violento assalto a uma mulher de 86 anos e está também ligado a outros crimes ocorridos em Vagos, Cantanhede e Mira.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de participar num violento roubo ocorrido em novembro numa residência em Ílhavo. O suspeito é coautor dos crimes de roubo, sequestro e furto qualificado e foi detido numa operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na sequência de mandados de busca e detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro.

O crime ocorreu a 13 de novembro, quando uma mulher de 86 anos, com graves problemas de saúde, se encontrava sozinha em casa.

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Segundo a Polícia Judiciária, “a vítima foi atender à porta, tendo o suspeito forçado facilmente a entrada na habitação”.

A idosa acabou por ser violentamente agredida e imobilizada.

A vítima foi violentamente agredida e deixada amarrada e fechada numa divisão, apesar das suas fragilidades, enquanto lhe eram subtraídos diversos objetos de ourivesaria”, refere a PJ.

Ligação a outros crimes na região

No decorrer da investigação, as autoridades apuraram também o envolvimento de um outro suspeito — já detido anteriormente — em mais três crimes ocorridos na região.

Entre os casos investigados está um furto numa residência em Vagos, ocorrido em abril de 2024, de onde foram levadas joias e relógios avaliados em mais de 12 mil euros.

A PJ identificou ainda um roubo e sequestro numa habitação em Cantanhede, a 14 de outubro do ano passado, em que a vítima foi igualmente amarrada enquanto eram roubadas quantias avultadas em dinheiro e várias peças em ouro.

Outro caso ocorreu em Mira, a 23 de outubro, quando foi cometido um roubo por esticão, tendo sido subtraído um fio de ouro que a vítima usava na altura.

Objetos recuperados

Durante a operação policial foram apreendidos vários objetos de ourivesaria e relógios, que estarão relacionados com os crimes investigados, nomeadamente o furto em Vagos e o roubo e sequestro em Cantanhede.

O homem agora detido é pai do suspeito que já se encontra em prisão preventiva no âmbito do mesmo processo.

O detido será presente às autoridades judiciais na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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