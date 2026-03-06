- Noticiário das 8h
- 12 jun, 2026
-
Crime
Ílhavo: PJ detém suspeito de roubo violento e sequestro de idosa
06 mar, 2026 - 10:18 • Olímpia Mairos
Suspeito é coautor de um violento assalto a uma mulher de 86 anos e está também ligado a outros crimes ocorridos em Vagos, Cantanhede e Mira.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de participar num violento roubo ocorrido em novembro numa residência em Ílhavo. O suspeito é coautor dos crimes de roubo, sequestro e furto qualificado e foi detido numa operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.
Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na sequência de mandados de busca e detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro.
O crime ocorreu a 13 de novembro, quando uma mulher de 86 anos, com graves problemas de saúde, se encontrava sozinha em casa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo a Polícia Judiciária, “a vítima foi atender à porta, tendo o suspeito forçado facilmente a entrada na habitação”.
A idosa acabou por ser violentamente agredida e imobilizada.
“A vítima foi violentamente agredida e deixada amarrada e fechada numa divisão, apesar das suas fragilidades, enquanto lhe eram subtraídos diversos objetos de ourivesaria”, refere a PJ.
Ligação a outros crimes na região
No decorrer da investigação, as autoridades apuraram também o envolvimento de um outro suspeito — já detido anteriormente — em mais três crimes ocorridos na região.
Entre os casos investigados está um furto numa residência em Vagos, ocorrido em abril de 2024, de onde foram levadas joias e relógios avaliados em mais de 12 mil euros.
A PJ identificou ainda um roubo e sequestro numa habitação em Cantanhede, a 14 de outubro do ano passado, em que a vítima foi igualmente amarrada enquanto eram roubadas quantias avultadas em dinheiro e várias peças em ouro.
Outro caso ocorreu em Mira, a 23 de outubro, quando foi cometido um roubo por esticão, tendo sido subtraído um fio de ouro que a vítima usava na altura.
Objetos recuperados
Durante a operação policial foram apreendidos vários objetos de ourivesaria e relógios, que estarão relacionados com os crimes investigados, nomeadamente o furto em Vagos e o roubo e sequestro em Cantanhede.
O homem agora detido é pai do suspeito que já se encontra em prisão preventiva no âmbito do mesmo processo.
O detido será presente às autoridades judiciais na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
- Noticiário das 8h
- 12 jun, 2026
-
- PJ desmantela rede que introduzia substâncias proibidas em prisões
- PJ interceta encomenda declarada como filtro de água com droga para 4.400 doses
- PJ detém em Lisboa estrangeiro procurado pela Hungria por auxílio à imigração ilegal
- PJ participa em operação internacional que desmantelou a maior plataforma de phishing do mundo
- PJ detém 10 suspeitos ligados ao advogado Paulo Topa
- PJ desmantela rede de imigração ilegal em operação conjunta com Espanha
- PJ detém suspeito de violação de jovem em Seia
- Cidadã portuguesa detida na Indonésia para cumprir pena de 23 anos por homicídio
- Detido suspeito de disparar contra porta de discoteca na Feira
- Jovem de 18 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor junto a escola em Portimão
- PJ apreende 1,8 toneladas de cocaína em embarcação de pesca ao largo dos Açores
- PJ detém 15 suspeitos em operação ligada a burlas de 30 milhões de euros
- Roubo em França. Suspeito detido em Portugal fica em prisão preventiva para extradição
- Quatro detidos por suspeitas de corrupção em iluminações festivas
- PJ desmantela rede que introduzia substâncias proibidas em prisões
- PJ interceta encomenda declarada como filtro de água com droga para 4.400 doses
- PJ detém em Lisboa estrangeiro procurado pela Hungria por auxílio à imigração ilegal
- PJ participa em operação internacional que desmantelou a maior plataforma de phishing do mundo
- PJ detém 10 suspeitos ligados ao advogado Paulo Topa
- PJ desmantela rede de imigração ilegal em operação conjunta com Espanha
- PJ detém suspeito de violação de jovem em Seia
- Cidadã portuguesa detida na Indonésia para cumprir pena de 23 anos por homicídio
- Detido suspeito de disparar contra porta de discoteca na Feira
- Jovem de 18 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor junto a escola em Portimão
- PJ apreende 1,8 toneladas de cocaína em embarcação de pesca ao largo dos Açores
- PJ detém 15 suspeitos em operação ligada a burlas de 30 milhões de euros
- Roubo em França. Suspeito detido em Portugal fica em prisão preventiva para extradição
- Quatro detidos por suspeitas de corrupção em iluminações festivas