- Noticiário das 8h
- 12 jun, 2026
-
Em Destaque
Metro de Lisboa
Incêndio na estação do Oriente interrompeu circulação na Linha Vermelha
06 mar, 2026 - 16:54 • Anabela Góis
A interrupção deveu-se à acumulação de fumo na zona, provocado por um monte de lixo que ardeu no acesso à zona de manutenção.
Um incêndio na estação do Oriente obrigou esta sexta-feira à tarde a interromper a Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa, entre Chelas e Aeroporto.
A circulação foi retomada pelas 16h45, indica o Metro de Lisboa, numa publicação na rede social X.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com fonte dos Sapadores Bombeiros, a interrupção deveu-se à acumulação de fumo na estação do Oriente , que foi provocado por um monte de lixo que ardeu no acesso à zona de manutenção, junto a um ventilador.
Os bombeiros deslocaram-se ao local para ajudar na ventilação do espaço.
Tópicos
- Noticiário das 8h
- 12 jun, 2026
-
Comentários