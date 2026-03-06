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Metro de Lisboa

Incêndio na estação do Oriente interrompeu circulação na Linha Vermelha

06 mar, 2026 - 16:54 • Anabela Góis

A interrupção deveu-se à acumulação de fumo na zona, provocado por um monte de lixo que ardeu no acesso à zona de manutenção.

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Um incêndio na estação do Oriente obrigou esta sexta-feira à tarde a interromper a Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa, entre Chelas e Aeroporto.

A circulação foi retomada pelas 16h45, indica o Metro de Lisboa, numa publicação na rede social X.

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De acordo com fonte dos Sapadores Bombeiros, a interrupção deveu-se à acumulação de fumo na estação do Oriente , que foi provocado por um monte de lixo que ardeu no acesso à zona de manutenção, junto a um ventilador.

Os bombeiros deslocaram-se ao local para ajudar na ventilação do espaço.

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