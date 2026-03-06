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Inscrições para os exames nacionais já arrancaram e decorrem até 19 de março

06 mar, 2026 - 15:11 • Lusa

Alunos vão obrigatoriamente a exame a Português e devem escolher duas provas adicionais entre as disciplinas da competente específica do curso.

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O prazo para as inscrições na 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário arrancou esta sexta-feira e termina no dia 19 de março, estando também a decorrer as inscrições para os alunos autopropostos às provas do 9.º ano.

De acordo com as instruções para a inscrição nas provas e exames do ensino básico e do ensino secundário, publicadas na página da Direção-Geral da Educação, a inscrição é obrigatória tanto para os alunos internos — que vão a exame para conclusão da disciplina — como para os alunos autopropostos.

Os alunos vão obrigatoriamente a exame a Português e devem escolher duas provas adicionais entre as disciplinas da competente específica do curso, além das disciplinas que elegerem para efeitos de ingresso no ensino superior.

A inscrição é feita "online", na plataforma eletrónica disponível em jnepiepe.dge.mec.pt, e o prazo termina em 19 de março.

1.ª fase arranca a 16 de junho

A 1.ª fase dos exames nacionais arranca a 16 de junho, com as provas de Português e Economia A, e termina a 26 de junho com Desenho A e Filosofia.

De acordo com o Guia Geral de Exames 2026, também publicado esta sexta-feira, durante o período de inscrição para a 1.ª fase dos exames nacionais, os alunos podem também solicitar a atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura "online" para o concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Para o acesso ao ensino superior, a informação disponibilizada recorda ainda a necessidade de requerer a ficha ENES, que contém a informação sobre as provas de ingresso válidas, a conclusão e classificação do ensino secundário, necessária para a candidatura.

A ficha ENES deve ser requerida na escola onde os alunos realizaram os exames finais após a afixação dos resultados da 1.ª fase.

Concurso nacional de acesso arranca a 20 de julho

A 1.ª fase do concurso nacional de acesso deverá decorrer entre 20 de julho e 06 de agosto, segundo o calendário provisório, seguindo-se a 2.ª fase entre 24 de agosto e 02 de setembro, e uma 3.ª e última fase entre 22 e 24 de setembro.

Esta sexta arrancou também o prazo para a inscrição de alunos autopropostos nas provas finais do 3.º ciclo, que decorrem no dia 17 e 22 de junho, a Português e Matemática, respetivamente.

A inscrição é feita na mesma plataforma "online" e o prazo termina, igualmente, a 19 de março.

Os alunos internos estão automaticamente inscritos, à semelhança dos alunos dos 4.º e 6.º anos que realizam as provas de monitorização da aprendizagem.

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