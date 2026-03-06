Leiria vai pedir empréstimo de 25 milhões para recuperação da tempestade Kristin

O Município de Leiria vai pedir um empréstimo de 25 milhões de euros, para fazer face às despesas com a depressão Kristin, disse esta sexta-feira o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes. Depois de numa entrevista à agência Lusa, quando passou um mês desde que a depressão Kristin provocou avultados danos no concelho, o autarca ter referido que o valor do empréstimo a contrair pelo município seria "à volta dos 30 milhões de euros", Gonçalo Lopes precisou hoje que, na próxima semana, irá "aprovar um empréstimo de um valor de 25 milhões de euros", onde se incluem "também equipamentos escolares". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O autarca falava após uma visita a duas escolas do concelho, na qual acompanhou o ministro da Educação, Ciência e Inovação, que verificou "in loco" os estragos nas escolas Henrique Sommer, na Maceira, e na escola de Marrazes.

Gonçalo Lopes assumiu que o empréstimo de 25 milhões não é suficiente para "tudo o que o município quer fazer, que é muito", mas "é um início". "Depois devemos receber dinheiro do seguro. Já voltámos a receber mais uma tranche. Importa dizer que o município tem um seguro de 230 milhões de euros para cobertura de edifícios. Não sabemos qual é o valor final que vamos fechar, mas se não o tivesse hoje estávamos muito piores", sublinhou. Por isso, o autarca deixa um "desafio aos portugueses" para que no futuro equacionem o seguro como algo obrigatório. "Muitas pessoas com quem tenho falado, que têm seguro, sentem-se mais confortáveis", constatou. Segundo o autarca, além do valor do seguro e do empréstimo, o Município de Leiria irá "balancear as contas" à medida que vá tendo as candidaturas aprovadas.