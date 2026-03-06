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Licenciaturas duplas respondem "a perfis híbridos" que o mercado procura

06 mar, 2026 - 06:30 • Cristina Nascimento

Universidade do Minho lança cinco duplas licenciaturas na área da Economia, Gestão, Matemática, Física e Química. Este tipo de oferta é uma estreia no ensino público. Reitoria admite alargar a outras áreas.

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As duplas licenciaturas que a Universidade do Minho vai abrir já no próximo ano letivo são uma “aposta em projetos de inovação pedagógica” e pretendem responder a “perfis híbridos que o mercado laboral procura”.

A explicação é feita à Renascença por Cristina Dias, vice-reitora para a Educação e Organização Académica.

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Esta oferta educativa é uma estreia no ensino público português, mas, adianta Cristina Dias, “tem tido muita procura no nosso país vizinho, em Espanha”.

​Um percurso, dois canudos. Universidade do Minho lança licenciaturas duplas

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É a primeira vez que há este tipo de oferta no ens(...)

Tomando a bitola da experiência externa, a vice-reitora acredita que existirá “uma resposta adequada por parte dos estudantes que concorrem ao ensino superior”.

Um primeiro teste à recetividade dos estudantes será feito a partir desta quinta-feira, dia em que começa a edição deste ano da “Universidade de Portas Abertas”. No sábado de manhã existirá, inclusive, uma sessão de esclarecimento dedicada a esta nova oferta educativa.

“Cursos que exigem um esforço maior”

A Universidade do Minho vai oferecer cinco licenciaturas duplas: Economia+Gestão, Gestão+Negócios Internacionais, Economia+Negócios Internacionais, Física+Química e Matemática+Física.

Cristina Dias não antecipa qual será a média de entrada que estas duplas licenciaturas terão, mas reconhece que estas licenciaturas serão “cursos que exigem um esforço maior”. Como tal, diz estar convencida que os estudantes que procurarem esta oferta terão “uma média mais elevada”.

As três licenciaturas ligadas a Economia e/ou Gestão têm a duração de quatro anos. Já as duas licenciaturas com Fìsica, Química e Matemática terão a duração prevista de cinco anos.

No fim de cada licenciatura, os alunos recebem dois diplomas de licenciatura reconhecidos a nível nacional e europeu.

As vagas para estas licenciaturas são limitadas, 20 lugares para Economia+Gestão e 10 para as restantes ofertas.

Os estudantes que queiram concorrer a estas licenciaturas terão de o fazer através do Concurso Nacional de Acesso.

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