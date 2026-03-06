PJ desmantela rede de imigração ilegal em operação conjunta com Espanha

Uma investigação da Polícia Judiciária levou ao desmantelamento de uma rede suspeita de introduzir centenas de imigrantes ilegais no mercado de trabalho ibérico, numa operação policial realizada em Portugal e em Espanha.

A operação, denominada “Caravela”, foi conduzida pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária em articulação com a Polícia Nacional de Espanha e sob coordenação da Eurojust. No âmbito desta ação foram cumpridos dezenas de mandados de busca domiciliária, que resultaram na detenção de cinco pessoas em Espanha.

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Segundo a Polícia Judiciária, a investigação incide sobre crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão-de-obra ilegal, associação criminosa, falsificação de documentos e eventual tráfico de pessoas para exploração laboral.

De acordo com a PJ, os suspeitos terão criado várias empresas para facilitar a entrada de cidadãos de países terceiros no mercado de trabalho europeu, apesar de não possuírem os vistos obrigatórios para o efeito.

“Um grupo de pessoas constituiu várias empresas com o objetivo de integrar no mercado de trabalho europeu cidadãos de países terceiros, sem serem titulares do necessário e obrigatório visto”, refere a Polícia Judiciária em comunicado.

Promessas de trabalho especializado

A investigação revelou ainda que muitos dos imigrantes eram angariados nos países de origem, sobretudo na América do Sul, com promessas de trabalho especializado na Europa.

Na prática, segundo a PJ, acabavam por ser colocados “em situação de grande vulnerabilidade social, com a violação reiterada de direitos do trabalho e das normas de segurança”.

As autoridades apuraram também que os trabalhadores eram formalmente regularizados em Portugal através do mecanismo de manifestação de interesse, entretanto revogado em junho de 2024.

Esse processo era instruído com documentação falsa, que indicava que os imigrantes residiam e trabalhavam em Portugal, quando na realidade estavam a trabalhar em Espanha.

“A documentação apresentada atestava que residiam e trabalhavam em Portugal, embora residissem e trabalhassem no Reino de Espanha, a mando das empresas do grupo”, explica a Polícia Judiciária.

Milhares de documentos e 700 mil euros apreendidos

Durante as buscas realizadas no âmbito da operação, as autoridades apreenderam milhares de documentos, incluindo autorizações de residência portuguesas falsificadas em formato digital, cartões de cidadão espanhóis falsos, certificados de saúde para o trabalho e documentos de destacamento da Segurança Social.

Foram ainda apreendidos material informático, viaturas de luxo e cerca de 700 mil euros.

Segundo as autoridades espanholas, as movimentações financeiras associadas ao grupo terão atingido cerca de 40 milhões de euros em entradas e saídas de dinheiro.

Empresas ligadas a gabinetes de contabilidade em Gaia

A investigação identificou ainda sedes de empresas ligadas à rede em dois gabinetes de contabilidade em Vila Nova de Gaia.

De acordo com a PJ, esses gabinetes eram utilizados para recolher documentação falsa junto da Segurança Social e da Autoridade Tributária, que depois era usada nos processos de pedido de autorização de residência.

Em vários casos, os imigrantes surgiam mesmo registados como residentes nos próprios gabinetes de contabilidade.

Apesar disso, a investigação indica que a gestão efetiva das empresas era feita a partir de Espanha.

Em Portugal, os mandados de busca foram executados em Vila Nova de Gaia, Valongo e Estarreja, numa operação que envolveu cerca de 20 inspetores da Polícia Judiciária.