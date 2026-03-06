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Crime
PJ detém suspeito de violação de jovem em Seia
06 mar, 2026 - 14:51 • Olímpia Mairos
Homem, portador de uma doença sexualmente transmissível, conheceu a vítima através de aplicações de encontros.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta sexta‑feira, em Lisboa, um homem de 25 anos suspeito da prática de um crime de violação agravada contra uma adolescente de 17 anos, ocorrido na cidade de Seia.
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Segundo a PJ, o suspeito é portador de uma doença sexualmente transmissível, circunstância que agrava o crime.
“A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação em estreita articulação com o DIAP da Guarda”, refere a Judiciária, sublinhando que o homem foi localizado e detido na capital.
Conheceram‑se através de aplicações de encontros
A investigação teve início a 3 de novembro do ano passado, depois de a vítima apresentar queixa na GNR de Seia, dois meses após os factos.
De acordo com a PJ, vítima e agressor conheceram-se através das aplicações “Jaumo” e “Tinder”. Após algum tempo de conversas online, a jovem acabou por convidar o suspeito a deslocar-se à sua casa, onde permanecera com autorização dos pais.
“Quando o conduziu ao seu quarto, onde este iria pernoitar (com autorização dos pais), foi despida e sujeita à prática do crime contra a sua vontade”, indica a PJ.
O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foram aplicadas apresentações semanais e proibição de contactos com a vítima, medida acompanhada de vigilância eletrónica.
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