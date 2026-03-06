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Portugal e Espanha vão criar sistema de aviso à população para cheias

06 mar, 2026 - 14:59 • Lusa

Portugal e Espanha vão desenvolver sistemas de aviso à população focados nas zonas transfronteiriças para cenários de risco como inundações ou rutura de barragens, anunciaram hoje os dois Governos.

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Portugal e Espanha vão desenvolver sistemas de aviso à população focados nas zonas transfronteiriças para cenários de risco como inundações ou rutura de barragens, anunciaram esta sexta-feira os dois Governos.

A "implementação de sistemas de aviso à população" é um dos pontos de um memorando de entendimento "em matéria de proteção civil e emergências" assinado pelos ministros da Administração Interna de Portugal e Espanha, Luís Neves e Fernando Grande-Marlaska, no final da 36.ª cimeira ibérica, que decorreu em Huelva, no sul de Espanha.

"Os sistemas de aviso à população são uma ferramenta essencial na melhoria da preparação face à ocorrência de riscos. Neste contexto, assume especial realce o desenvolvimento de projetos transfronteiriços de aviso às populações no âmbito de riscos de rápido desenvolvimento, tais como inundações ou rutura de barragens", lê-se no documento.

O memorando prevê ainda a "avaliação de riscos transfronteiriços e planeamento de emergência" pelos dois países, que sublinham que "partilham diversos riscos no seu território, como sejam o risco sísmico, tsunamis, incêndios florestais, rutura de barragens e inundações".

"A avaliação dos riscos transfronteiriços, com base em metodologias comuns contribuirá para melhorar o grau de preparação, traduzido na criação ou revisão de instrumentos de planeamento de emergência", defendem Portugal e Espanha, no documento.

Os dois países acordaram ainda partilhar "boas práticas no âmbito da educação para o risco e informação pública" e promover "a articulação entre as Plataformas Nacionais para a Redução do Risco de Catástrofes de Portugal e Espanha", dois órgãos de coordenação política, presididas pelos respetivos ministros da Administração Interna, que "visam objetivos de orientação estratégica de médio e longo prazo".

Portugal e Espanha defendem que a articulação entre as plataformas contribuirá "para o fortalecimento do pilar preventivo e de preparação, designadamente em caso de riscos partilhados".

No preâmbulo do acordo, Portugal e Espanha sublinham a "excelente colaboração" que já existe entre os dois países a nível de proteção civil e que "as alterações climáticas estão a contribuir para o aumento da frequência e impacto das catástrofes naturais", pelo que é desejável "reforçar a cooperação bilateral, em especial nas regiões fronteiriças, com vista ao reforço das ações de prevenção, preparação e resposta".

Este acordo é um dos dez instrumentos jurídicos assinados na 36.ª Cimeira Luso-Espanhola, além de dois planos de ação, em áreas como ambiente, proteção civil, saúde, cibersegurança, inclusão social e proteção dos consumidores.

A 36.ª Cimeira Luso-espanhola, que ocorreu após meses de grandes incêndios e tempestades na Península Ibérica, foi dedicada aos impactos das alterações climáticas em Portugal e Espanha e teve como tema "aliança pela segurança climática".

A par da declaração final conjunta dos dois Governos que habitualmente sai das cimeiras luso-espanholas, houve este ano uma declaração conjunta dos dois ministérios do ambiente dedicada à "emergência climática".

No documento, os dois governos "reafirmam a sua vontade de aprofundar uma cooperação ibérica reforçada em matéria de ação climática, entendida como um pilar estratégico para a resiliência comum e o desenvolvimento sustentável".

Nesse contexto, "a cooperação ibérica" incluirá âmbitos como a "troca de experiências e boas práticas em mitigação, adaptação e transição justa" e "a coordenação em políticas, planos e programas que agilizem a resposta face aos riscos das alterações climáticas, em matéria de gestão da água, conservação e restauro da natureza, prevenção de incêndios florestais, e proteção civil face a eventos extremos".

Os dois governos pretendem ainda "impulsionar conjuntamente a elaboração dos planos hidrológicos nas bacias partilhadas, coordenar os sistemas de avaliação e resposta perante situações de seca e escassez, colaborar no planeamento e gestão do risco de inundações, promovendo, entre outros aspetos, os sistemas de intercâmbio de informação hidrológica em tempo real e reforçar a proteção do estado e da qualidade da água".

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