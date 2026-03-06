PSP apreende pistola a aluno de 14 anos numa escola da Nazaré

A PSP apreendeu uma pistola a um aluno de 14 anos de uma escola da Nazaré.

Em comunicado, a força policial diz que a apreensão ocorreu na terça-feira no âmbito das atividades desenvolvidas pelo programa Escola Segura da Esquadra da Nazaré da PSP, depois de ter recebido a informação de que um aluno poderia estar na posse de uma reprodução de arma de fogo no recinto escolar.

Tratava-se de uma reprodução de arma de calibre 6mm adquirida através da Internet, alegadamente porque o aluno sentiu necessidade de autoproteção, na sequência de episódios de bullying e de injúrias no ambiente escolar.

"O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública releva a particular importância desta intervenção ter ocorrido em contexto escolar, onde deve prevalecer um ambiente seguro, de respeito e de confiança entre todos os alunos, professores e comunidade educativa. Situações de bullying ou de intimidação entre jovens não podem ser desvalorizadas, exigindo uma resposta atenta e coordenada entre escolas, famílias e autoridades", refere a nota da PSP.

A PSP "apela ainda à denúncia e comunicação atempada de situações de bullying, violência ou intimidação, reforçando que a prevenção e a intervenção precoce são essenciais para proteger os jovens e promover um ambiente escolar saudável e seguro para todos".