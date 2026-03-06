​PSP reforça segurança junto a embaixadas e aeroportos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) decidiu reforçar a segurança junto a embaixadas e aeroportos, e interesses de alguns países, na sequência do conflito no Médio Oriente.

Em resposta à Renascença, a Direção Nacional da PSP esclarece que houve um “reforço do policiamento de área junto das embaixadas e aeroportos, contacto próximo com responsáveis diplomáticos, aumento da capacidade de pesquisa e tratamento de informação, aumento do nível de capacidade de resposta a incidentes”. A Guarda Nacional Republicana (GNR) informa, por seu lado, que "na sequência do conflito instalado no Irão, a Guarda Nacional Republicana tem acompanhado o desenrolar dos acontecimentos e desenvolvido a sua missão, garantindo a proteção e segurança dos interesses nacionais e garantindo a adoção das medidas adequadas à salvaguarda da segurança interna e da tranquilidade pública", sublinhando que "mantém uma especial atenção ao nível da proteção de infraestruturas críticas, do controlo de fronteiras e circulação de pessoas". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já a Marinha Portuguesa mantém o seu nível de alerta habitual, “com especial foco nos espaços marítimos sob soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional, assegurando, assim, a vigilância e segurança destas áreas”. A Marinha acrescenta que “paralelamente, no contexto dos compromissos internacionais, através do Estado-Maior General das Forças Armadas, as forças e unidades navais da Marinha têm diversas missões planeadas para o ano de 2026, de carácter multilateral e bilateral, algumas das quais já estão em curso”.

Questionado sobre medidas de segurança ou vigilância relacionadas com o aumento do conflito no Médio Oriente, o Estado-Maior General das Forças Armadas nada diz. Três dias depois de rebentar o conflito no Médio Oriente, o Gabinete Coordenador de Segurança reuniu de emergência com um grupo vasto de entidades e representantes da soberania, garantindo que “manterá a monitorização permanente, garantindo a adoção das medidas adequadas à salvaguarda da segurança interna e da tranquilidade pública”. As autoridades nacionais estão atentas às “potenciais repercussões na segurança interna, designadamente ao nível da proteção de infraestruturas críticas, do controlo de fronteiras e da salvaguarda dos espaços marítimo, aéreo e do ciberespaço”. Ataque improvável? Em declarações à Renascença, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) deixa uma mensagem de tranquilidade vigilante sobre os impactos em Portugal da guerra com o Irão, de maioria xiita. O coronel Francisco Rodrigues considera que, “até aos dias de hoje, não existem atentados identificados com sendo praticados por xiitas, os que conhecemos foram todos de matriz sunita. Os xiitas não têm por tradição realizar atentados de grande dimensão”.