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Fuga de reclusos

Vale de Judeus. Sindicato queixa-se que guardas prisionais foram punidos e mais nada mudou

06 mar, 2026 - 09:00 • Liliana Monteiro , João Malheiro

Frederico Morais sublinha que no terreno nada mudou, apesar das falhas apontadas à cadeia, que foram visadas depois da fuga dos reclusos.

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Só as sanções aos guardas prisionais são visíveis um ano e meio depois da fuga de cinco reclusos de alto risco da cadeia de Vale de Judeus, em Alcoentre, reclama o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

À Renascença, o presidente da associação sindical diz que, apesar de uma inspeção que revelou várias fragilidades na cadeia e do anúncio de medidas para resolver problemas de segurança, diz que só uma coisa é visível hoje: "Tenho dois colegas suspensos, quatro que pagaram multas e uma jurista que investigou os guardas e foi promovida. Foi isto que mudou".

Frederico Morais sublinha que no terreno nada mudou, apesar das falhas apontadas à cadeia, que foram visadas depois da fuga dos reclusos.

Neste momento, "não há redes nos pátios, a iluminação continua insuficiente, o gerador está constantemente avariado". Continua a haver, igualmente, "excesso de atividade dos reclusos".

"Não temos segurança na cadeia. Cada vez são menos guardas e cada vez são mais sobrecarregados", alerta.

Em andamento, está um concurso para as duas torres de vigia do estabelecimento prisional de Vale de Judeus. Frederico Morais fala em "atentado ao erário publico".

"Dois concursos para duas torres... Por amor de Deus, não brinquem com as pessoas", critica.

Questionada pela Renascença, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informa que prossegue a execução do plano de investimentos no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus no contexto da sua modernização e reforço das condições de segurança. Sem avançar qualquer pormenor sobre os investimentos.

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