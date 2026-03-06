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Guerra no Médio Oriente
Voo militar com portugueses chegou a Lisboa
06 mar, 2026 - 05:30 • João Cunha , Jaime Dantas
São 39 passageiros, 24 portugueses e 15 estrangeiros.
Um grupo de 39 pessoas, maioritariamente portugueses chegou na madrugada desta sexta-feira a Lisboa, em fuga do Médio Oriente, num voo da Força Aérea .
O aparelho, proveniente de Omã, aterrou pelas 5h00 nas instalações militares de Figo Maduro, no aeroporto de Lisboa.
O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, recebeu o grupo, constituído por 24 cidadãos portugueses e 15 estrangeiros - de França, Grécia, Brasil e Israel.
Esta foi uma das viagens programadas no âmbito da operação do Governo para repatriar mais de 180 pessoas, das quais cerca de160 são portuguesas...
Para as 11h00 está prevista a chegada de outro voo, este fretado à TAP.
No início da semana, o Governo tinha referido que cerca de 400 portugueses tinham pedido para serem repatriados do Médio Oriente devido ao conflito armado na região.
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