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Avião da LATAM retido no aeroporto de Lisboa por falso alarme

07 mar, 2026 - 14:16 • Lusa

Segundo a PSP, o alerta ocorreu antes das 8h00, quando a tripulação identificou uma bagagem considerada suspeita no interior da aeronave e contactou as autoridades.

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Um avião da companhia aérea LATAM foi hoje retido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após a tripulação ter detetado uma mala suspeita e alertado a PSP, estando a situação já normalizada, disse à Lusa fonte policial.

O avião da companhia aérea chilena LATAM foi alvo de buscas pela polícia, que acionou os procedimentos de segurança para averiguar a eventual presença de explosivos.

Após as verificações realizadas, a suspeita foi descartada e não foi encontrado qualquer engenho explosivo.

"A situação está normalizada", assegurou à Lusa fonte oficial da PSP.

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