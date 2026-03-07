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Homem de 66 anos detido para cumprir pena por abuso sexual de crianças

07 mar, 2026 - 11:19 • Lusa

Está detido no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

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Um homem de 66 anos foi detido em Santo António dos Cavaleiros, Loures, para cumprir uma pena de seis anos de prisão, por crimes de abuso sexual de crianças, anunciou hoje a PSP.

A polícia executou, na semana passada, um mandato de detenção para cumprimento de pena de prisão efetiva, por vários crimes: 11 de abuso sexual de crianças e um de abuso sexual de crianças agravado, segundo comunicado do Comando Metropolitano da PSP. .

O detido foi transportado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.

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