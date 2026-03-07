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Homem de 66 anos detido para cumprir pena por abuso sexual de crianças
07 mar, 2026 - 11:19 • Lusa
Está detido no Estabelecimento Prisional de Lisboa.
Um homem de 66 anos foi detido em Santo António dos Cavaleiros, Loures, para cumprir uma pena de seis anos de prisão, por crimes de abuso sexual de crianças, anunciou hoje a PSP.
A polícia executou, na semana passada, um mandato de detenção para cumprimento de pena de prisão efetiva, por vários crimes: 11 de abuso sexual de crianças e um de abuso sexual de crianças agravado, segundo comunicado do Comando Metropolitano da PSP. .
O detido foi transportado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.
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