Homem fortemente indiciado por pornografia de menores detido no aeroporto de Lisboa

Um homem de 28 anos, "fortemente indiciado" pela prática do crime de pornografia de menores, foi detido no aeroporto de Lisboa, anunciou hoje a Polícia Judiciária, que prossegue a investigação, sob a direção do Ministério Público. .

O detido, um cidadão estrangeiro, foi intercetado no controlo de fronteira quando se preparava para entrar em Portugal, referiu a PJ, em comunicado.

A operação envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) e a detenção foi efetuada na quinta-feira.

Na posse do detido, as autoridades encontraram ficheiros "compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças", o que motivou a detenção em flagrante delito.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.