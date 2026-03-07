- Noticiário das 3h
- 13 jun, 2026
-
Crime
Homem fortemente indiciado por pornografia de menores detido no aeroporto de Lisboa
07 mar, 2026 - 11:24 • Lusa
O detido, um cidadão estrangeiro, foi intercetado no controlo de fronteira quando se preparava para entrar em Portugal, referiu a PJ, em comunicado.
Um homem de 28 anos, "fortemente indiciado" pela prática do crime de pornografia de menores, foi detido no aeroporto de Lisboa, anunciou hoje a Polícia Judiciária, que prossegue a investigação, sob a direção do Ministério Público. .
O detido, um cidadão estrangeiro, foi intercetado no controlo de fronteira quando se preparava para entrar em Portugal, referiu a PJ, em comunicado.
A operação envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) e a detenção foi efetuada na quinta-feira.
Na posse do detido, as autoridades encontraram ficheiros "compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças", o que motivou a detenção em flagrante delito.
O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.
- Noticiário das 3h
- 13 jun, 2026
-
- Homem detido em Paredes por suspeitas de pornografia de menores
- Jovem de 19 anos detido na Lourinhã por suspeitas de pornografia de menores
- Homem de 25 anos detido em Lisboa por pornografia de menores
- Sistema do controlo de fronteiras está inoperacional e filas crescem no aeroporto de Lisboa
- Comissão Europeia acusa quatro sites pornográficos de permitirem acesso a menores
- Homem detido em Paredes por suspeitas de pornografia de menores
- Jovem de 19 anos detido na Lourinhã por suspeitas de pornografia de menores
- Homem de 25 anos detido em Lisboa por pornografia de menores
- Sistema do controlo de fronteiras está inoperacional e filas crescem no aeroporto de Lisboa
- Comissão Europeia acusa quatro sites pornográficos de permitirem acesso a menores