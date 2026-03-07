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Homem fortemente indiciado por pornografia de menores detido no aeroporto de Lisboa

07 mar, 2026 - 11:24 • Lusa

O detido, um cidadão estrangeiro, foi intercetado no controlo de fronteira quando se preparava para entrar em Portugal, referiu a PJ, em comunicado.

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Um homem de 28 anos, "fortemente indiciado" pela prática do crime de pornografia de menores, foi detido no aeroporto de Lisboa, anunciou hoje a Polícia Judiciária, que prossegue a investigação, sob a direção do Ministério Público. .

O detido, um cidadão estrangeiro, foi intercetado no controlo de fronteira quando se preparava para entrar em Portugal, referiu a PJ, em comunicado.

A operação envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) e a detenção foi efetuada na quinta-feira.

Na posse do detido, as autoridades encontraram ficheiros "compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças", o que motivou a detenção em flagrante delito.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.

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