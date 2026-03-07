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Encenação de julgamento

"Miguel" violou "Joana". Alunos decidiram a sentença

07 mar, 2026 - 00:27 • Liliana Monteiro

Associação Portuguesa de Mulheres Juristas levou a encenação de um julgamento por violação à escola de música do Conservatório Nacional, em Lisboa. Os jovens não tiveram dúvidas na condenação, mas não conseguiram acordo sobre número de anos de pena a aplicar.

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Miguel violou Joana. Depois de julgado que pena? Alunos decidem
Ouça a reportagem de Liliana Monteiro

A sala ficou completa em segundos. Cerca de 70 alunos responderam positivamente ao desafio de acompanhar a encenação de uma audiência de julgamento onde o arguido, vítima e testemunhas são alunos e docentes, mas onde a juíza e as advogadas são a sério.

A iniciativa "Hoje, Não! mitos e realidades da violação" junta a representação e a justiça e pretende envolver os mais novos neste tema, alertando-os para o crime de violação que, em 2024, atingiu o número mais elevado da última década, perto de 550 casos, cerca de 40 violações por mês.

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A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ) desafia os alunos a avaliar factos, definir a pena, ou absolvição.

Primeiro, ouvem uma apresentação relativamente aos mitos e realidades sobre as vítimas de violação, depois assistem ao julgamento.

Os sussurros e risos predominam no arranque dos trabalhos e acabam substituídos por olhares penetrantes e vidrados, atentos e até de mão na boca à medida que avança a descrição da violação, os argumentos e as perguntas da juíza, Ministério Público e advogados. O ambiente na sala muda.

Na hora da decisão apenas uma certeza, "Miguel" – nome fictício –, o jovem que "invadiu" sem consentimento o corpo da colega "Joana" tinha de ser condenado. Porquê? É o que pode ouvir nesta reportagem.

A violação, à semelhança da violência doméstica, são crimes que segundo as estatísticas atingem mais o sexo feminino. Para não deixar cair o tema no esquecimento, ajudar à reflexão, dar a conhecer o crime e ouvir quem lida com vítimas e agressores, a Renascença juntou-se à APMJ e lança o podcast Romper o Silêncio, com estreia marcada para segunda-feira, 9 de março.

O podcast Romper o Silêncio é conteúdo que poderá ouvir no site da Renascença, no Popcasts e noutras plataformas de podcasts.

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