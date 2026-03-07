Ministro diz que maioria da PSP serve país com sentido de missão após prisão de agentes

O ministro da Administração Interna defendeu este sábado que a "esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve Portugal com elevado sentido de missão", depois de sete agentes terem ficado em prisão preventiva por crimes como tortura e violação.

Numa mensagem publicada na página da rede social Instagram do Ministério da Administração Interna (MAI), o ministro Luís Neves começa por dizer que "importa defender a confiança dos cidadãos nas instituições", salientando que os agentes da polícia não são todos iguais.

"A esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve Portugal com elevado sentido de missão, coragem e respeito pela legalidade democrática. São cerca de 200 mil que todos os dias trabalham para a segurança de todos nós", lê-se na mensagem.

A mensagem do ministro surge depois de hoje ter sido revelado que os sete agentes da PSP detidos na quarta-feira vão aguardar em prisão preventiva o julgamento pelos crimes de tortura grave, violação consumada e tentada, abuso de poder, detenção de arma proibida, ofensas à integridade física graves e qualificadas.

Em comunicado conjunto, o Ministério Público (MP) e a PSP anunciaram que a aplicação da medida de coação mais gravosa pelo Juiz de Instrução Criminal (JIC) é fundamentada "no perigo de continuação da atividade criminosa, perturbação grave da tranquilidade e ordem públicas e perigo de conservação e aquisição da prova e em concordância com o promovido pelo Ministério Público".

Na nota, Luís Neves salienta ainda que "a presunção de inocência vale para todos os cidadãos", mas diz entender também que este processo mostra como "as instituições do Estado estão a funcionar", uma vez que "a denúncia partiu da própria PSP".

O ministro garante também que "quaisquer suspeitas de comportamentos ilegais por parte de agentes das forças de segurança serão investigadas com total rigor".

Na quarta-feira, as autoridades detiveram sete agentes da PSP na sequência da investigação a crimes de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na Esquadra do Rato, em Lisboa.