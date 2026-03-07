Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morreu o ex-chefe do Exército general Martins Barrento

07 mar, 2026 - 13:37 • Lusa

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "relembra a sua exemplar carreira ao serviço operacional do Ultramar, na NATO e ainda na área da História e do pensamento militar".

A+ / A-

O ex-chefe do Estado-Maior do Exército general António Martins Barrento morreu, confirmou hoje à Lusa fonte deste ramo militar, e o Presidente da República lamentou a sua morte e enalteceu a sua "elevada competência e liderança". Tinha 88 anos.

"Ao longo de 45 anos de serviço, destaca a sua elevada competência e liderança, e a forma altamente eficaz como atendeu às necessidades de modernização do Exército e do desbloqueamento de carreiras dos militares", lê-se na nota do chefe de Estado no site da presidência.

O Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas "expressa aos seus familiares e amigos a sua solidariedade e camaradagem neste momento de pesar".

António Eduardo Queiroz Martins Barrento nasceu em Estremoz em 1938 e era licenciado em Ciências Militares, com o Curso de Estado Maior (1970/73), o Curso Superior de Guerra (Paris, 1978/80) e o Curso Superior de Comando e Direção.

Segundo uma nota biográfica da editora Tribuna da História, foi professor do Instituto de Altos Estudos Militares durante dez anos, lecionando várias matérias, nomeadamente de História Militar e professor catedrático convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa.

"Serviu no Ultramar, em Moçambique, Angola e Timor. Como oficial general desempenhou funções na NATO, em Mons, na Bélgica, e foi general chefe do Estado-Maior do Exército de março de 1998 a Março de 2001", lê-se nessa nota biográfica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)