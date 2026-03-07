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Politécnicos reclamam financiamento equiparado com o sistema universitário

07 mar, 2026 - 19:18 • Olímpia Mairos

Conselho Coordenador alerta para “subfinanciamento crónico” do sistema e diferenças injustificadas entre cursos.

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Os institutos politécnicos defendem uma revisão da Lei de Financiamento do Ensino Superior Público que permita equiparar o financiamento do subsistema politécnico ao universitário. A posição foi transmitida ao ministro da Educação, Ciência e Inovação durante o plenário do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que decorreu no Politécnico de Leiria.

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O encontro serviu para o órgão representativo dos politécnicos alertar novamente para o que considera ser um problema de subfinanciamento estrutural no setor.

O presidente do CCISP, Luís Loures, citado em comunicado, sublinha que a situação exige mudanças na legislação.

“É urgente introduzir medidas na Lei de Financiamento do Ensino Superior Público que equiparem os valores disponibilizados para o subsistema politécnico com o que se pratica no subsistema universitário”, afirma.

O responsável acrescenta que, apesar de o ministério reconhecer o problema, a situação continua por resolver.

“Apesar do ministério reconhecer a situação, a verdade é que o problema persiste e continua por resolver”, explica.

O CCISP defende que esta equidade deve também estender-se à carreira docente nas instituições politécnicas.

Entre as preocupações apresentadas ao ministro estão ainda as diferenças de financiamento entre cursos e áreas disciplinares, que os responsáveis dizem não ter uma explicação clara, bem como o subfinanciamento “crónico” do sistema, que começa a afetar a tesouraria de algumas instituições de ensino superior.

Para o conselho coordenador, é também necessário reforçar a autonomia das instituições politécnicas.

“O fim da atual discriminação negativa que pesa sobre as instituições politécnicas na gestão dos seus recursos e nas suas organizações internas” é considerado essencial para garantir um ensino superior mais forte, acrescenta Luís Loures.

A reunião serviu ainda para o ministro esclarecer o processo de transformação dos institutos politécnicos do Instituto Politécnico do Porto e de Leiria em universidades.

Segundo foi indicado, ambas as instituições manterão ensino politécnico. A instituição do Porto passará a designar-se Universidade Técnica do Porto, enquanto a de Leiria será a futura Universidade de Leiria e Oeste.

No encontro foram também discutidas as linhas orientadoras do futuro plano para o setor da educação, centrado em três eixos principais: recuperação, resiliência e transformação.

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