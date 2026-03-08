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Atropelamento com fuga em Coimbra provoca um ferido grave

08 mar, 2026 - 13:52

Um atropelamento com fuga hoje de manhã, em Coimbra, causou um ferido grave, afirmou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC).

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«O atropelamento ocorreu por volta das 8h00, na avenida Fernando Namora, em Coimbra, tendo mobilizado bombeiros, PSP e INEM, acrescentou.

A vítima, uma mulher de 48 anos, ficou "em estado grave", tendo sido transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital da PSP de Coimbra.

Segundo a mesma fonte da PSP, até ao momento, a pessoa que provocou o atropelamento não se entregou às autoridades, estando a decorrer diligências por parte da polícia para identificar o autor.

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