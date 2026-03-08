Chuva, trovoada e neve a cotas baixas. IPMA coloca vários distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, sobretudo nas regiões Norte e Centro, onde poderão ser acompanhados de trovoada e, ocasionalmente, de granizo durante a tarde.

De acordo com o IPMA, está também prevista queda de neve acima dos 1400 a 1600 metros de altitude, descendo gradualmente para 600 a 800 metros no Norte e Centro ao longo da tarde.

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O instituto indica ainda que a neve “poderá ocorrer nos pontos mais altos das serras de São Mamede e de Monchique no final do dia”.

O IPMA alerta para possíveis impactos provocados pela neve, nomeadamente “perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo”, o que poderá levar a vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e problemas em abastecimentos locais.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, do quadrante oeste, podendo tornar-se moderado a forte, entre 30 e 40 quilómetros por hora, na faixa costeira ocidental e nas terras altas, sobretudo durante a tarde.

Está ainda prevista formação de gelo no interior Norte e Centro a partir do final da tarde, bem como descida da temperatura, especialmente da máxima nas regiões Norte e Centro.

Lisboa e Porto com chuva e descida de temperatura

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá manter-se muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos. O vento será fraco a moderado de noroeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 quilómetros por hora, sobretudo na faixa costeira durante a tarde. Espera-se ainda uma pequena descida da temperatura.

Já na região do Grande Porto, prevêem-se períodos de chuva ou aguaceiros, com possibilidade de trovoada. O vento deverá soprar de noroeste, fraco a moderado, podendo tornar-se por vezes forte na faixa costeira. A temperatura deverá também descer, com maior impacto nas máximas.

Avisos amarelos por neve e agitação marítima

O IPMA emitiu aviso amarelo devido à queda de neve para os distritos de Viseu, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Bragança, entre as 9h00 e as 21h00 de segunda-feira. No distrito da Guarda, o aviso vigora entre as 9h00 de segunda-feira e as 03h00 de terça-feira, enquanto em Leiria estará ativo entre as 12h00 e as 21h00.

Devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste entre quatro e 4,5 metros, foi também emitido aviso amarelo para Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Coimbra, Braga e Aveiro, entre as 21h00 de segunda-feira e as 3h00 de terça-feira.